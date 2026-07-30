Alarma en la OTAN: un misil ruso impactó en Polonia durante un masivo ataque que dejó ocho muertos en Ucrania

Una nueva oleada de ataques rusos golpeó este jueves al menos diez regiones de Ucrania, dejando un saldo de al menos ocho civiles muertos —entre ellos tres niños— y más de 50 heridos, según reportaron las agencias AP y AFP. La incursión aérea incluyó el lanzamiento de más de 70 misiles y 280 drones en un despliegue que afectó a la capital, Kiev, y a provincias occidentales cerca de la frontera europea.

El bombardeo tomó una peligrosa dimensión internacional tras confirmarse que un misil de crucero ruso Kh-101 violó el espacio aéreo de Polonia e impactó en una zona rural de la provincia de Lublin. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió sobre la falta crítica de munición para los sistemas de defensa aérea Patriot, mientras decenas de miles de personas debieron refugiarse en la red de subterráneos de la capital.

Un misil ruso Kh-101 cayó en Polonia y encendió la alarma en la OTAN

Según detalló la agencia AFP, la detonación se registró durante la madrugada en la localidad polaca de Tarnawa-Kolonia, a unos 80 kilómetros de la frontera ucraniana. La policía local informó que el impacto generó un cráter de diez metros de diámetro y cinco de profundidad a tan solo dos kilómetros de zonas residenciales, aunque no se reportaron víctimas en el lugar.

El mando de las Fuerzas Armadas de Polonia desplegó aviones de combate F-16 y un helicóptero Mi-24 para rastrear el proyectil tras perder su señal en los radares. Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, encabezó una reunión de emergencia y confirmó que «los fragmentos recuperados apuntan a un misil ruso Kh-101». Si bien el mandatario aclaró que «no hay razones para creer que Polonia fuera el objetivo», calificó el suceso como un incidente de extrema gravedad.

En sintonía, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, denunciaron la violación directa del espacio aéreo de la OTAN. Desde Kiev remarcaron que el episodio demuestra la urgencia de fortalecer la protección antiaérea en el flanco este de Europa.

Ataques balísticos en Kiev y tragedia familiar en Kryvyi Rih

El bombardeo causó estragos en la infraestructura civil y zonas residenciales. En la región de Dnipropetrovsk, autoridades locales confirmaron a la agencia AP la muerte de seis personas en la ciudad de Kryvyi Rih. Entre las víctimas mortales se encontraban tres jóvenes de 6, 11 y 17 años junto a sus padres. En Kiev, en tanto, el reporte consignó que más de 56.000 ciudadanos debieron pasar la noche en las estaciones de subte utilizadas como refugio antiaéreo.

En Kiev, el ataque con proyectiles balísticos dejó un hombre muerto y decenas de heridos, al tiempo que más de 56.000 ciudadanos pasaron la noche en las estaciones de subte utilizadas como refugio antiaéreo. En la ciudad de Leópolis (Lviv), los bombardeos provocaron 34 heridos, mientras que en Kherson las fuerzas rusas lanzaron bombas guiadas sobre áreas industriales.

La propietaria de un comercio observa los destrozos en un mercado municipal tras un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania. (Foto: gentileza AP)

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia emitió un comunicado oficial asegurando que la incursión estuvo dirigida de forma exclusiva a bases aéreas, depósitos de armamento, fábricas de drones y plantas químicas del complejo militar ucraniano.

Ataque petrolero en Novorossiysk y parálisis en el «Amazon ruso»

En el marco de la contraofensiva de drones en territorio enemigo, Ucrania asestó un duro golpe al sector hidrocarburífero de Moscú. Según reportó el consorcio internacional Caspian Pipeline Consortium (CPC), aeronaves no tripuladas ucranianas impactaron contra dos buques tanqueros en la terminal petrolera de Novorossiysk, en la región sureña de Krasnodar, obligando a paralizar temporalmente la carga de crudo.

Los daños (en rojo) e impactos (en naranja) confirmados en la rede de Wildberries. (Gentileza: The Moscow Times)

De forma paralela, The Moscow Times y Kyiv Post informaron que ataques de precisión alcanzaron grandes centros logísticos de Wildberries —la mayor plataforma de e-commerce de Rusia— en las regiones de Penza y en la ciudad de Sarapul (Udmurtia), esta última ubicada a más de 1.200 kilómetros del frente de batalla. Las incursiones provocaron incendios de magnitud, la evacuación preventiva de cientos de empleados y la suspensión temporal de la venta de miles de productos.

Ante la destrucción sostenida de instalaciones comerciales, el Comité de Investigación de Rusia abrió causas penales por «terrorismo», mientras que el gobierno de Vladímir Putin analiza un paquete de auxilio financiero estatal para salvar a la empresa tras la pérdida estimada del 10% de su capacidad total de almacenamiento. Ucrania justifica las incursiones señalando que la plataforma opera como centro de acopio de componentes electrónicos militares en alianza con el banco estatal sancionado VTB.

Con información de AP, AFP, Kiev Post y The Moscow Times.