Terremoto de 6,4 en las islas Aleutianas de Alaska mantiene en alerta a las autoridades

Los sistemas de monitoreo técnico mantienen la vigilancia preventiva sobre la costa de Alaska. Imagen ilustrativa.

Un fuerte sismo de magnitud 6,4 sacudió este jueves la región de las Islas Fox, en el archipiélago de las Islas Aleutianas en Alaska. El fenómeno activó alertas de monitoreo en los sistemas internacionales.

La profundidad del epicentro, localizada a 153 kilómetros, contribuyó a amortiguar el impacto inmediato en las comunidades costeras más cercanas. Las autoridades locales informaron que el origen profundo redujo considerablemente la fuerza en la superficie.

Poblaciones costeras bajo monitoreo tras el sismo en Alaska

Según reportó la agencia Xinhua, los equipos de emergencia sostienen una vigilancia preventiva en las localidades más próximas. El centro de investigación recomendó seguir los canales oficiales ante probables réplicas en la zona.

La zona afectada integra el Cinturón de Fuego, una de las franjas geológicas con mayor actividad telúrica del planeta. Por su intensidad, el evento destaca entre los registros habituales del extremo occidental del estado norteamericano.

Las agencias sismológicas de la región no descartan réplicas en el archipiélago norteamericano

El fenómeno de este jueves se integra a un año de intensa actividad tectónica en distintos puntos del mundo. En lo que va del 2026, al menos una docena de países padecieron temblores de gran escala.

Entre los antecedentes recientes, en junio un doble sismo causó miles de fallecidos Venezuela tras registrarse magnitudes superiores a 7.

Asimismo, en agosto se produjo otro evento devastador de magnitud 7,4 en Colombia con más de 300 muertos. Los organismos de emergencia mantienen activos los protocolos de seguimiento regional en todo el continente.