«No toleramos la narco-política en el hemisferio»: el duro mensaje de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia

Con un fuerte mensaje, Washington hizo una advertencia. «Estados Unidos no tolera la narco-política en el hemisferio, y nadie está exento”, señaló en un comunicado la Embajada norteamericana en Bolivia. No se mencionó figuras locales.

Algunos especialistas lo vincularon a que el Gobierno de Rodrigo Paz no está colaborando con la Casa Blanca. Una de las iniciativas impulsadas por Donald Trump para combatir el narcotráfico es el Escudo de las Américas.

Estados Unidos citó el caso de Ecuador

La embajada norteamericana citó como ejemplo lo ocurrido en Quito. «El caso de Ecuador lo demuestra: el Departamento de Estado designó públicamente a siete exfuncionarios ecuatorianos – incluidos exjueces, un exlegislador y un exdirector penitenciario – por corrupción vinculada a organizaciones terroristas”, expuso.

Aseguró que los “exfuncionarios manipularon procesos judiciales y electorales para beneficiar a redes narcoterroristas que envenenan a nuestras comunidades. Como resultado, ellos y sus familiares directos ya no pueden ingresar a Estados Unidos”.

En su mensaje advirtió que «sin importar el cargo o el país, Estados Unidos usará todas las herramientas a su alcance para encontrar y desenmascarar a todos que abusen de sus puestos –incluyendo legisladores, fiscales, jueces, y cualquier otro funcionario– para facilitar la corrupción gubernamental y el narcotráfico».

Estados Unidos sumó un aliado con Colombia

Con la asunción en Colombia del Gobierno de Abelardo De la Espriella Estados Unidos sumó un aliado en la región. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, no descartó la instalación de bases militares o compartidas para combatir el crimen organizado en el país.

“En muchos casos, esas son bases en común, como tenemos en otras partes del mundo así que si eso se propone, y ya se ha discutido, tendrá que ser con la cooperación de las autoridades colombianas que nos hayan pedido eso”, sostuvo Rubio.

Además, celebró la adhesión de Colombia al “Escudo de las Américas” y deslizó que ambos países combatirán conjuntamente a grupos criminales que operan en Colombia y que, supuestamente, se esconden en Venezuela.