Cambios en la regularización de extranjeros en España: qué pasa si sos argentino y a quiénes abarca la medida

El gobierno español aprobó una regularización extraordinaria para inmigrantes sin documentación al día. La medida alcanzaría a medio millón de personas.

El Gobierno de España puso en marcha un proceso de regularización extraordinaria para personas extranjeras en situación irregular. La medida podría beneficiar a cientos de miles de migrantes, entre ellos muchos argentinos que ya residen en ese país.

La iniciativa busca otorgar permisos de residencia y trabajo a quienes cumplan con una serie de requisitos específicos. Uno de los puntos centrales de la medida es que está dirigida exclusivamente a quienes hayan ingresado a España antes del 1 de enero de 2026.

Aparte de presentar su residencia antes de la fecha mencionada, deberán demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia continua en el país al momento de iniciar el trámite. La medida fue impulsada por organizaciones de migrantes y respaldada por Pedro Sánchez, presidente del país europeo.

Algunos informes oficiales presentados por las autoridades españolas señalaron que los trabajadores extranjeros cumplen un rol clave en la economía, ya que una parte significativa del empleo generado en los últimos años fue ocupado por inmigrantes.

El proceso de inscripción estará habilitado entre mediados de abril y fines de junio de 2026, y podrá realizarse tanto de manera presencial como online. Las autoridades estiman que las solicitudes serán resueltas en un plazo aproximado de tres meses.

El presidente de España, Pedro Sánchez (Foto: archivo)

Regularización de extranjeros en España: qué pasará con los argentinos en España

Para los argentinos sin papeles en España, esta medida representa una oportunidad concreta de regularizar su situación. Un informe realizado por el censo de aquel país reveló que aproximadamente 42.500 argentinos podrían verse beneficiados con esta medida.

La única consideración crítica es el cumplimiento estricto de acreditación de residencia y la ausencia de antecedentes penales.

Quienes accedan a la regularización obtendrán un permiso de residencia y trabajo por un año, que les permitirá incorporarse al mercado laboral formal, acceder a la seguridad social y contar con cobertura sanitaria.

Según estimaciones oficiales, Argentina ocupa el quinto lugar entre los países con mayor cantidad de inmigrantes en situación irregular en España, detrás de Colombia, Honduras, Venezuela y Paraguay.

Regularización de extranjeros en España: qué requisitos pidió el Gobierno de Pedro Sánchez

Entre los requisitos clave aparece uno que puede resultar determinante: no tener antecedentes penales, tanto en España como en el país de origen. Este certificado es obligatorio y su presentación puede demorar el proceso si no se obtiene a tiempo.

Además, los solicitantes deberán acreditar su permanencia en territorio español mediante documentación como empadronamiento, contratos de alquiler, registros médicos y otros comprobantes que validen su estadía durante el período exigido.

Otro aspecto importante es que los interesados deberán cumplir al menos una condición adicional: contar con un empleo o una oferta laboral, tener vínculos familiares en España o encontrarse en una situación de vulnerabilidad social.