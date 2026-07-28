Irán, Ucrania y la seguridad internacional: Trump mantuvo reuniones clave con Netanyahu y Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este martes dos reuniones clave en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en una jornada marcada por la agenda internacional y los conflictos que mantienen en tensión a Medio Oriente y Europa del Este.

Trump recibió a Netanyahu y Zelenski en la Casa Blanca

El encuentro con Netanyahu se realizó a puertas cerradas y, según el mandatario israelí, fue «una de las mejores» conversaciones que ambos mantuvieron desde el regreso de Trump a la presidencia. Tras la reunión, el premier destacó la «plena coordinación» entre ambos gobiernos para impedir que Irán desarrolle armas nucleares y aseguró que compartieron una visión común sobre los desafíos de seguridad en la región.

«Fue una conversación de pleno compañerismo, de apoyo mutuo y con entendimiento del objetivo compartido de asegurar que Irán no tendrá armas nucleares», afirmó Netanyahu en un mensaje difundido por su oficina.

La reunión contó con la presencia del vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el enviado especial Steve Witkoff. Desde la Casa Blanca, la vocera Karoline Leavitt calificó las conversaciones como «positivas y productivas».

El encuentro se produjo luego de semanas de diferencias públicas entre ambos líderes. Trump había respondido recientemente a las críticas de Netanyahu por la venta de aviones F-35 a Turquía y reconoció que existen «algunas diferencias» respecto de Irán, aunque sostuvo que ambos gobiernos están «bastante cerca».

Trump también recibió a Zelenski, con quien analizó la producción en Ucrania de los sistemas antiaéreos Patriot de fabricación estadounidense y los esfuerzos diplomáticos para destrabar las negociaciones de paz con Rusia.

El mandatario ucraniano calificó la reunión como «buena» y agradeció el «firme apoyo» de Estados Unidos. Además, señaló que ambos discutieron la posibilidad de autorizar la fabricación de interceptores Patriot en territorio ucraniano y coincidieron en la necesidad de reactivar el proceso diplomático para intentar poner fin a una guerra cuyas negociaciones permanecen estancadas desde hace meses.

Con información de NA