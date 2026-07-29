«Diferencia ideológica, no institucional»: el Gobierno descartó una ruptura con Brasil pero sostiene las críticas a Lula

En medio de un escenario internacional convulsionado por rispideces diplomáticas, el canciller Pablo Quirno salió a marcar la cancha y fijar la postura oficial del Gobierno nacional. El funcionario descartó de plano una ruptura institucional con Brasil tras el cruce entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, al tiempo que ratificó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas tras la controversia por la pancarta exhibida por los jugadores del seleccionado argentino en el Mundial.

Quirno fue categórico al desmentir versiones sobre supuestas disculpas formales presentadas ante diplomáticos británicos por el mensaje desplegado antes del partido frente a Inglaterra: “No hay crisis diplomática con el Reino Unido. La bandera dice una verdad. No tenemos nada de qué pedir disculpas”.

La relación con Brasil: «Diferencia ideológica, no institucional»

Respecto al conflicto originado por los discursos de Milei en San Pablo, Quirno trazó una raya clara entre la disputa política de campaña y los compromisos de Estado con la principal potencia de la región.

Sin réplica: a pesar de que el Palacio Itamaraty llamó a consultas a su embajador Julio Bitelli , la Argentina no tomará una medida recíproca.

a pesar de que el Palacio Itamaraty llamó a consultas a su embajador , la Argentina no tomará una medida recíproca. Resguardo del comercio: el ministro ratificó que el flujo comercial entre ambos países se mantiene inalterado y recordó que la sintonía técnica permitió la entrada en vigor del acuerdo Unión Europea – Mercosur el pasado 1 de mayo.

Tensión en el Atlántico Sur: nota de protesta a Londres y sanciones por petróleo

Detrás de la polémica futbolística, el Palacio San Martín reveló un duro incidente diplomático que se mantenía en reserva. La Argentina convocó al embajador británico en Buenos Aires para entregarle una nota de protesta formal debido a la incursión no autorizada de un buque británico por el estrecho de Magallanes.

El barco transitó en navegación de ida y vuelta entre el 4 y el 8 de julio sin notificar a las autoridades nacionales, incumpliendo los protocolos del Acuerdo de Madrid: “Según ellos, llevaban pertrechos a la Antártida en julio. Es algo ridículo cuando la campaña antártica argentina se inicia recién a fines de octubre”, ironizó Pablo Quirno.

En paralelo, el canciller envió un mensaje directo sobre el proyecto de explotación hidrocarburífera SeaLion que la administración colonial pretende desarrollar en aguas de las islas:

Sanciones activas: la Cancillería ya aplicó penalidades a las firmas involucradas en la exploración no autorizada, incluyendo empresas de capitales británicos e israelíes.

la Cancillería ya aplicó penalidades a las firmas involucradas en la exploración no autorizada, incluyendo empresas de capitales británicos e israelíes. Litigio internacional: el Gobierno reafirmó que recurrirá a tribunales nacionales e internacionales para frenar la extracción ilegítima de recursos en la plataforma continental.

Misión a Pekín y la ofensiva sobre Cristina Kirchner

En el plano de las alianzas globales, Quirno anticipó que encabeza la organización de una misión oficial a China de la que participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, una vez que se destraben negociaciones comerciales y financieras clave.

Asimismo, ponderó la reapertura del mercado de carne aviar hacia la Unión Europea desde el 17 de agosto y la ampliación de la cuota exportadora concedida por Estados Unidos.

Por último, el titular de la diplomacia le restó impacto a la carta enviada por Cristina Fernández de Kirchner al Comité de Derechos Humanos de la ONU en el marco de la causa Vialidad. “Hará todas las presentaciones que quiera. Ha sido juzgada y condenada en Argentina”, sentenció, vinculando la movida internacional del kirchnerismo a una estrategia para forzar un eventual indulto en el futuro.