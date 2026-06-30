Terremotos en Venezuela: por qué habrá nuevas réplicas tras el doble sismo, según un geólogo

El doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela dejó miles de víctimas y continuará generando réplicas durante los próximos días, según explicó un especialista argentino. Foto: Federico Parra- AFP.

El doble terremoto en Venezuela no terminó con los dos violentos movimientos registrados la semana pasada. La región continuará sintiendo réplicas sísmicas durante las próximas horas e incluso días. Aunque los especialistas no pueden anticipar cuándo ocurrirán, advierten que podrían afectar edificios que ya quedaron dañados tras el desastre.

El geólogo y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Andrés Folguera, explicó que después de un sismo de gran magnitud es esperable que se produzca una secuencia de nuevos movimientos. En declaraciones a LN+, sostuvo que el riesgo sigue siendo elevado porque la infraestructura ya sufrió daños severos y todavía puede registrar nuevos colapsos.

Por qué habrá réplicas del terremoto en Venezuela durante varios días

«Va a haber sismos de magnitud 6, 5 o 4. Aunque sean menores, afectan una infraestructura que ya está dañada y pueden provocar nuevos colapsos de edificios«, advirtió Folguera. El domingo una réplica volvió a generar temor entre los habitantes de la región centro-norte y también se sintió en Caracas y La Guaira.

El especialista explicó que la magnitud de las réplicas dependerá de cómo continúe liberándose la energía acumulada en la falla geológica. Si bien la ciencia puede identificar las zonas donde es probable que ocurran nuevos movimientos, todavía no existe un método que permita conocer el día y la hora exactos de un terremoto.

«Entre un sismo de 7,2 y uno de 7,5 hay aproximadamente diez veces de diferencia energética. El de 7,2 dañó la infraestructura y el de 7,5 terminó por tirarla abajo. Es una pésima casualidad académica y científica«, explicó el geólogo.

También recordó que «un grado más representa unas 33 veces más energía«, por lo que pequeñas diferencias en la magnitud generan cambios muy importantes en su capacidad destructiva.

El doble sismo dejó más de 1700 muertos, unos 5 mil heridos y miles de desaparecidos. Equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros mientras distintos países enviaron ayuda humanitaria para asistir a las zonas más afectadas.

La falla de Oca acumuló tensión durante un siglo antes del doble terremoto

Según Folguera, ambos terremotos se originaron en la falla de Oca, una estructura geológica activa ubicada en el norte venezolano. Allí las placas tectónicas permanecieron bloqueadas durante décadas hasta liberar de forma repentina la tensión acumulada. «Cada cien años produce un terremoto de esta magnitud. Ocurrió en 1812, volvió a ocurrir en 1900 y ahora sucedió nuevamente en 2026″, afirmó.

Otro factor que incrementó los daños fue la escasa profundidad del terremoto. El movimiento ocurrió a unos 10 kilómetros de profundidad, una característica que amplifica los efectos en la superficie, especialmente en ciudades construidas sobre terrenos blandos, donde las ondas sísmicas generan vibraciones más intensas.

Mientras continúan las tareas de rescate en Venezuela, los especialistas mantienen el seguimiento de la actividad sísmica sobre la falla de Oca. Las autoridades permanecen en alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas que puedan afectar edificaciones debilitadas por el doble terremoto.