Terremotos en Venezuela: más de 100 personas deportadas desde Estados Unidos continúan desaparecidas

El grupo fue deportado desde Estados Unidos y llegaron a Venezuela horas antes del siniestro. Más de 100 personas continúan desaparecidas (Ricardo Barbar /EFE - Leonardo Fernández Vilori)

El gobierno de Venezuela informó que un grupo de 146 personas deportadas desde Estados Unidos estuvo en la zona afectada por los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que impactó en Caracas, La Guaira y sectores aledaños. El vuelo de deportación procedente de Miami aterrizó en el país pocas horas antes de los terremotos.

Tras el desastre, más de un centenar de esas personas permanece desaparecido luego del derrumbe del hotel donde habían sido alojadas, una de las zonas más afectadas por los sismos.

Los sobrevivientes relataron que quedaron atrapados entre los escombros, caminaron varios kilómetros en busca de ayuda y lograron comunicarse con sus familias después de horas de incertidumbre.

El gobierno venezolano informó que los terremotos dejaron más de 1.700 muertos en distintas zonas del país.

Los familiares denunciaron que desde el momento del derrumbe no lograron obtener información oficial sobre el paradero de sus seres queridos. La falta de comunicaciones y las dificultades en las tareas de rescate incrementaron la incertidumbre de quienes esperan noticias desde distintos puntos de Venezuela y del exterior.

Más de 100 venezolanos deportados continúan desaparecidos: el reclamo de los familiares y la búsqueda desesperada

De acuerdo con los testimonios de familiares y sobrevivientes, los deportados fueron trasladados a un alojamiento temporal tras arribar al país. Sin embargo, el edificio colapsó cuando ocurrieron los terremotos, dejando a decenas de personas atrapadas bajo los escombros y sin posibilidad de establecer contacto con sus allegados.

Algunos de los sobrevivientes relataron que consiguieron escapar por sus propios medios o con ayuda de otros ocupantes del hotel. Varios describieron escenas de desesperación mientras intentaban salir entre los escombros y asistir a personas que habían quedado atrapadas tras el colapso de la estructura.

Entre los pasajeros del vuelo había 19 mujeres y siete niños. La deportación formó parte de los operativos de repatriación que Estados Unidos retomó hacia Venezuela, aunque la tragedia provocada por los terremotos alteró por completo la situación de quienes acababan de regresar al país.

Las labores de búsqueda continúan en medio de un escenario complejo por la magnitud de los daños registrados en La Guaira. Equipos de rescate trabajan entre edificios derrumbados mientras familiares permanecen a la espera de información sobre los desaparecidos.

Terremotos en Venezuela: el número de víctimas, heridos y desaparecidos tras los sismos

Hasta el momento, las autoridades no difundieron un listado oficial con la identidad de los deportados que permanecen desaparecidos. Tampoco hubo precisiones sobre cuántos de ellos pudieron ser rescatados o trasladados a centros de salud luego del derrumbe del hotel.

El último parte oficial del gobierno venezolano informó la cifra de 1.719 muertos y más de 5.000 heridos.

El caso se suma a la emergencia humanitaria provocada por los terremotos que afectaron el norte de Venezuela, donde las tareas de rescate continúan varios días después del desastre. En tanto, la página Desaparecidos Terremotos Venezuela lleva contabilizadas 45.485 personas sin contacto.

Con información de Infobae