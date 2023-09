Tienen un museo ocultista en Reino Unido, se separaron y ahora se disputan la muñeca «Anabelle»

Tras siete años juntos, Lee y Linzi Steer se separaron. La pareja era famosa en el Reino Unido por ser dueños del Museo de Objetos Encantados de Rotherham, sitio que dice poseer su propio muñeca «Anabelle».

Ahora, los Steer -que cuentan con 2 millones de seguidores en redes sociales- se debaten quién se quedará con la colección de objetos “poseídos”, que está compuesta por piezas que lograron recolectar a lo largo de todo el mundo. Entre los artículos en disputa se encuentran muñecas extrañas, pinturas y hasta un esqueleto humano.

Por el momento, Lee se llevó tres muñecas malditas (entre ellas, la famosa Anabelle). Linzi, enfurecida, aseguró: “Las cosas que hay allí pueden no valer dinero, pero son muy valiosas para mí. Tenemos cosas de todo el mundo, regalos que la gente nos envía; realmente lo aprecio todo”.

Desde la separación, Linzi acusó a Lee de no volver a comunicarse con ella: “He intentado muchas veces tener una conversación con él, pero él ignora mis mensajes de texto. Es como si me hubiera descartado por completo”. Además, agregó: “Yo no fui la razón por la que mi matrimonio se rompió. Fue un shock cuando se fue sin explicación”.

Lee, de 53 años, lleva más de 25 siendo «cazafantasma»

Por el lado de Lee, que ha estado cazando fantasmas durante 25 años, aclaró: “Nos separamos y me quitaron todo mi equipo de caza de fantasmas. Pensé que, si no podía acceder al equipo, quería llevarme las muñecas. Quería lo que es mío».

“Es muy triste que la ruptura de un matrimonio esté causando tanto caos innecesario que podría evitarse fácilmente”, concluyó.

En noviembre de 2022, habían confesado al periódico «Mirror» que captaron a la muñeca Anabelle en cámara volteando su mesa de ouija. Además, habían asegurado que el juguete estaba detrás de un casi accidente automovilístico y varias enfermedades misteriosas.

Vale aclarar que no se trata de la misma muñeca que supo ilustrar la película Anabelle. Aunque fue hecha en la misma fábrica y luce exactamente igual a la muñeca original.

La Annabelle que ganó notoriedad en la década de 1970, se conserva en un museo de lo oculto en Estados Unidos, ya que se afirma que comenzó a atacar a la gente.