Cuáles archivos de Jeffrey Epstein faltan publicar: lo que podría salir a la luz en 2026

El Congreso aprobó una ley para que se publiquen los archivos sobre Jeffrey Epstein. Foto: AP.

La saga de los «archivos» Jeffrey Epstein se extenderá hasta 2026, a pesar de que la fecha límite impuesta para publicar todos los registros era el 19 de diciembre. Cuáles aún faltan por salir a la luz.

El Departamento de Justicia dio a conocer «30.000 páginas más” el 23 de diciembre, la publicación más reciente.

Archivos Jeffrey Epstein: los documentos que se revelarían en 2026

Según señaló CNN si bien hay dudas que contendrían los documentos que aún no publicaron, se sabe que proviene del FBI y del Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York, que ya antes procesó a Maxwell y Epstein anteriormente.

El sitio indicó que el representante Ro Khanna, demócrata de California, afirmó al sitio que «faltan los documentos más importantes”. Mencionó un borrador de una acusación formal de 60 cargos contra Epstein y un memorando de 82 páginas.

Tanto Khanna como el representante republicano Thomas Massie, coautor de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein amenazaron con declarar en desacato a los líderes del Departamento de Justicia si no cumplen con la ley y no publican los documentos restantes.

En Nochebuena, el Departamento de Justicia habló de los archivos que faltan revelar. Pidió paciencia afirmando que hay «abogados trabajando las 24 horas” y marcó que «debido al gran volumen de material, este proceso podría tardar algunas semanas más”.

El pedido de Donald Trump sobre los archivos de Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el viernes al Departamento de Justicia a «avergonzar» a cualquier demócrata que haya trabajado con Jeffrey Epstein, después de que este comenzara a examinar minuciosamente millones de documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos empezó a publicar la semana pasada los documentos de la investigación sobre Epstein, el acaudalado financiero que murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico de menores con fines sexuales.

Las últimas revelaciones contienen numerosas referencias a Trump, incluidos documentos que detallan los vuelos que realizó en el jet privado de Epstein.

El magnate republicano fue amigo de Epstein, pero se distanció de él cuando salieron a la luz sus crímenes.

También se ha mostrado reacio a hablar del caso, a pesar del fuerte apoyo del Partido Republicano a una mayor transparencia sobre los socios del fallecido.

«Ahora se han encontrado un millón de páginas más sobre Epstein. El Departamento de Justicia se ve obligado a dedicar todo su tiempo a este engaño inspirado por los demócratas«, escribió Trump el viernes en su plataforma Truth Social.

«Son los demócratas quienes trabajaron con Epstein, no los republicanos. ¡Divulguen todos sus nombres, avergüéncenlos y vuelvan a ayudar a nuestro país!», dijo.

«La izquierda radical no quiere que se hable del ÉXITO DE TRUMP Y LOS REPUBLICANOS, sólo del difunto Jeffrey Epstein, fallecido hace mucho tiempo. ¡¡¡Es solo otra caza de brujas!!!», añadió.

Trump no dijo qué demócratas podrían aparecer en los archivos.

Qué dijo el fiscal sobre los archivos Epstein

El Departamento de Justicia no cumplió con la fecha límite del 19 de diciembre para publicar los expedientes en su totalidad, a pesar de que una ley lo obligaba a hacerlo.

El fiscal general adjunto Todd Blanche culpó anteriormente del retraso en la publicación a la necesidad de ocultar minuciosamente las identidades de las víctimas de Epstein.

El Departamento de Justicia defiende a Trump y dijo el martes que los archivos contienen «afirmaciones falsas y sensacionalistas» contra él, presentadas al FBI antes de las elecciones de 2020, que el republicano perdió contra el demócrata Joe Biden.

El departamento no ha especificado qué acusaciones son falsas.

«Si tuvieran una pizca de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump», añadió.

AFP y Agencias