Tragedia aérea en Bahamas: diez personas murieron tras estrellarse una avioneta e incendiarse

Diez personas murieron este sábado luego de que una avioneta se estrellara instantes después de despegar de un aeropuerto ubicado en la isla de North Andros, en Bahamas. Entre las víctimas fatales se encontraban nueve hombres y una mujer, según informaron las autoridades locales.

Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar del accidente, aunque no pudieron rescatar con vida a ninguno de los ocupantes. La aeronave quedó completamente destruida tras el impacto.

Tragedia aérea en Bahamas: las autoridades iniciaron las investigaciones

La aeronave había partido desde el Aeropuerto Internacional Lynden Pindling, en Nassau, con destino al aeropuerto de San Andros. Sin embargo, por causas que aún se investigan, perdió el control poco después del despegue y cayó en las inmediaciones de la terminal aérea.

Las autoridades de Bahamas confirmaron el inicio de una investigación para establecer qué provocó el siniestro. Los especialistas trabajarán en el análisis de los restos del avión y en la recopilación de evidencia para esclarecer las circunstancias del accidente.

Al llegar al lugar, el equipo de rescate encontró a uno de los ocupantes vivo, con signos de quemaduras y golpes. Fue trasladado a un hospital cercano pero murió en el camino producto de las heridas. Hasta el momento no se difundieron hipótesis oficiales sobre las causas del accidente ni la identidad de las víctimas.

Con información de Infobae