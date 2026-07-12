Atropello masivo en Chile: seis muertos y siete heridos al embestir con su auto en una feria en Viña del Mar

Un militar de la Armada de Chile irrumpió con su auto en una concurrida feria de Viña del Mar este domingo y atropelló a una multitud de peatones, provocando de manera inmediata la muerte de seis personas y dejando a otras siete heridas. El presidente José Antonio Kast sostuvo que “todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho”.

El trágico episodio se registró a las 8:40 de la mañana en la Feria Caupolicán, un evento popular que funciona habitualmente los jueves y domingos en la zona de Gómez Carreño y que convoca a más de mil personas entre puestos formales e informales.

Atropelló a una multitud en una feria de Viña del Mar: qué se sabe

El automóvil ingresó de manera repentina al predio e impactó de lleno contra los civiles que realizaban sus compras o trabajaban en el lugar, desatando escenas de pánico y obligando a un amplio despliegue de los equipos de rescate, personal del SAMU, bomberos y Carabineros para asistir a las víctimas.

El automovilista, quien se desempeña como funcionario de la fuerza naval chilena, fue detenido en el sitio por el personal policial y el lunes será el control de detención, indicó el medio La Tercera.

La propia institución militar confirmó la vinculación del implicado a través de un documento oficial emitido pocas horas después del siniestro vial, en el cual precisó que el conductor se encontraba «fuera de servicio» y manejaba un vehículo de uso particular.

En el comunicado publicado en su sitio web, la fuerza armada expresó su postura institucional ante el acontecimiento y manifestó: «La Armada de Chile lamenta profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas ocasionada por esta tragedia y expresa sus más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas».

Asimismo, expresó sus deseos de una pronta y completa recuperación a las personas que resultaron lesionadas. Por su parte, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, aportó las primeras precisiones del caso ante los medios locales e informó que la nómina de fallecidos se compone de tres mujeres y tres hombres.

Con respecto al estado de salud de las personas afectadas por el impacto, las autoridades sanitarias y policiales confirmaron que los siete heridos, entre los cuales se encuentran dos niños, fueron trasladados de urgencia al hospital Dr. Gustavo Fricke y permanecen bajo observación médica, pero sin riesgo de vida.

El coronel Jorge Guaita, de Carabineros, brindó un reporte detallado del parte de los sobrevivientes ante la prensa presente en la zona del desastre y aseveró que «no hay ninguna persona grave. Fueron revisados y estabilizados, no hay ninguna persona de gravedad, serían todos lesionados leves».

Las líneas de investigación criminal se orientan a determinar los motivos técnicos o humanos que desencadenaron la pérdida de control del rodado, descartándose inicialmente el consumo de bebidas alcohólicas por parte del conductor según las pericias preliminares realizadas pasado el mediodía.

El coronel Guaita especificó sobre los peritajes iniciales que “el intoxilyzer (alcoholímetro), el examen respiratorio, tuvo como resultado 0,0°, lo cual no permite presumir que venía con algún grado de alcohol. Se desconocen los motivos en realidad, si fue alguna falla mecánica”.

En consonancia con este diagnóstico, el jefe policial sumó los testimonios de los transeúntes recogidos en el lugar del siniestro, quienes señalaron que el implicado «venía en dirección normal, pero a un exceso de velocidad», por lo que los investigadores instaron a la población y a los testigos que posean datos adicionales a presentarse ante las dependencias de Carabineros para esclarecer de forma definitiva las causas del incidente.

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