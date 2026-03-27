Tras bombardear espacios para la producción de armas, Israel advirtió que los ataques a Irán «se intensificarán y ampliarán»

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP)– Israel amenazó con que sus ataques contra Irán “se intensificarán y se ampliarán”, aun cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las conversaciones para poner fin a la guerra iban bien y dio más tiempo a Teherán para abrir el estrecho de Ormuz. Irán, por su parte, no dio señales de que vaya a ceder.

Con los mercados bursátiles tambaleándose y las repercusiones económicas de la guerra extendiéndose mucho más allá de Oriente Medio, Trump enfrenta una creciente presión para poner fin al férreo control de Irán sobre el estrecho, una vía navegable estratégica por la que normalmente pasa una quinta parte del petróleo mundial.

Irán ha rechazado una propuesta de 15 puntos presentada por Washington para un cese al fuego que incluye que Teherán renuncie al control del estrecho, pero al mismo tiempo, el presidente ordenó el envío de miles de soldados más a la región, posiblemente, en preparación para un intento militar para arrebatar el control de esa vía marítima a Teherán.

Trump afirmó que, si Irán no reabre el estrecho a todo el tráfico para el 6 de abril, ordenará la destrucción de las plantas energéticas del país. Señaló el jueves que las conversaciones para poner fin al conflicto iban “muy bien”. Teherán sostiene que no participa en negociación alguna.

Israel apunta a la producción de armas de Irán y a la capital libanesa

Las sirenas antiaéreas se activaron en Israel y el ejército indicó que ha interceptado misiles iraníes a diario. El ministro de Defensa del país, Israel Katz, dijo que Irán “pagará un precio muy alto y cada vez mayor por este crimen de guerra”.

“Pese a las advertencias, los disparos continúan”, dijo Katz. “Y, por lo tanto, los ataques en Irán se intensificarán y se ampliarán a objetivos y zonas adicionales que ayuden al régimen a construir y operar armas contra los ciudadanos israelíes”.

El ejército israelí indicó que sus ataques del viernes contra objetivos “en el corazón de Teherán” se dirigieron a sitios donde se producen misiles balísticos y otras armas. También indicó que alcanzó lanzamisiles y puntos de almacenamiento en el oeste del país.

También se vio humo sobre Beirut tras un ataque de madrugada, y el Ministerio de Salud de Líbano reportó más tarde dos fallecidos.

Irán lanza misiles y drones contra sus vecinos árabes del golfo Pérsico

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí dijo que derribó misiles y aviones no tripulados que se dirigían a Riad, su capital.

Kuwait reportó que tanto el puerto de Shuwaikh, en la Ciudad de Kuwait, como el de Mubarak Al Kabeer, en el norte y que se construye dentro de la “Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda” de China, sufrieron “daños materiales” a consecuencia de ataques. Al parecer, es una de las primeras veces que un proyecto vinculado a China en los estados árabes del golfo es atacado en la guerra. Beijing continúa comprando crudo iraní.

Las acciones estadounidenses bajaron el viernes en la apertura de los mercados, en una quinta semana consecutiva de pérdidas, la racha más larga de Wall Street en casi cuatro años. El S&P 500 cayó 0,4% en las primeras operaciones del día. El Dow Jones perdió 0,6% y el Nasdaq bajó 0,6%, rompiendo el patrón semanal de alternar ganancias y pérdidas a medida que las esperanzas de un fin de la guerra vacilaban.

Las bolsas asiáticas también bajaron el viernes debido a las crecientes dudas sobre las posibilidades de una desescalada. El precio del petróleo volvió a subir y el crudo Brent, el índice de referencia internacional, alcanzó los 107 dólares por barril en las operaciones matinales, un 45% más que cuando Israel y Estados Unidos atacaron Irán el 28 de febrero para iniciar la guerra.