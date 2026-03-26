Estados Unidos afirma que hay «fuertes indicios» de que Irán acepte un acuerdo: Pakistán es el mediador

El enviado estadounidense Steve Witkoff afirmó el jueves que hay «fuertes indicios» de que se podría convencer a Irán de alcanzar un acuerdo de paz, y confirmó que Washington envió un plan de 15 puntos a Teherán a través de Pakistán. Por otro lado, se supo que desde la República islámica ya enviaron su contrapropuesta.

El presidente Donald Trump dijo que su contricante en la guerra en Medio Oriente debería ponerse «en serio» con las negociaciones.

Irán y Estados Unidos con intermediarios analizan el fin de la guerra

Witkoff en una reunión de gabinete del presidente Donald Trump expresó que verán hacia dónde conducirán «las cosas y si podemos convencer a Irán de que este es el punto de inflexión, sin buenas alternativas para ellos aparte de más muerte y destrucción. Tenemos fuertes indicios de que esto es una posibilidad».

Irán contestó oficialmente a «través de intermediarios» a la propuesta estadounidense de 15 puntos y ahora «espera que la otra parte se pronuncie», informó este jueves la agencia iraní Tasnim citando a una fuente que no identifica.

Donald Trump insta a Irán a ponerse «en serio» con las negociaciones

El presidente Donald Trump enfatizó que Irán debe «ponerse en serio rápidamente» con las negociaciones con Estados Unidos para terminar con la guerra en Medio Oriente porque, de lo contrario, «no habrá vuelta atrás».

Los negociadores iraníes están «suplicándonos alcanzar un acuerdo, lo cual deberían hacer ya que están militarmente aniquilados, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y aun así declaran públicamente que solo están ‘analizando nuestra propuesta’. ¡¡¡EQUIVOCADO!!!», publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Con AFP y AP