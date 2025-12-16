Tres ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones «de organizaciones terroristas» en el Pacífico dejó 8 muertos

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron que lanzaron ataques contra tres embarcaciones que presuntamente contrabandeaban drogas en el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela. Por la ofensiva murieron ocho personas. En paralelo, el escrutinio sobre la campaña militar del gobierno del presidente Donald Trump contra el narcotráfico se intensifica en el Congreso.

Ataques contra tres embarcaciones: nueva ofensiva de Estados Unidos

Añadió en un comunicado publicado en redes sociales que los ataques fueron contra “organizaciones terroristas designadas”. Dejaron tres muertos en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera, precisaron.

No presentó evidencia de presunto tráfico de drogas, pero publicó un video en el que se puede ver una de las embarcaciones antes de explotar.

Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, afirmando que el país se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles del narcotráfico.

Por estos días la Casa Blanca enfrenta un creciente escrutinio de los legisladores sobre la campaña, la cual ha dejado al menos 95 muertos en 25 ataques conocidos desde principios de septiembre, incluido uno de seguimiento que cobró la vida de dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de una embarcación tras el primer impacto.

Críticas a Donald Trump desde el Congreso por los ataques

Los ataques más recientes se producen en vísperas de sesiones informativas en el Capitolio para todos los miembros del Congreso, y mientras aumentan las preguntas sobre la campaña militar del gobierno.

Se tiene previsto que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros altos funcionarios de seguridad nacional ofrezcan sesiones informativas a puerta cerrada para los legisladores.

La campaña ha intensificado la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos acusa de narcoterrorismo. En una considerable escalada la semana pasada, las fuerzas estadounidenses incautaron un buque petrolero sancionado que, según el gobierno de Trump, contrabandeaba crudo ilícito. Maduro ha insistido en que el verdadero propósito de las operaciones militares de Estados Unidos es forzarlo a dejar el cargo.

AP