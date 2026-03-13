Trump afirmó que Estados Unidos «aniquiló» objetivos militares iraníes en la isla de Kharg

Donald Trump anunció que la operación, ordenada por él y realizada por el Comando Central estadounidense, "aniquiló por completo todos los objetivos militares".

El presidente de Donald Trump aseguró que Estados Unidos ha “aniquilado por completo” los objetivos militares en la Isla Kharg, uno de los principales puntos estratégicos del sistema petrolero de Irán.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario señaló que decidió no atacar la infraestructura petrolera del lugar, aunque advirtió que la situación podría cambiar si se ve afectado el tránsito marítimo en la región. “Por razones de decencia, he decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro país, interfiere con el libre y seguro paso de los barcos por el Estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión”, afirmó.

Bombardeos y escalada militar

La tensión militar en Medio Oriente se intensificó en las últimas horas. Según informaron autoridades israelíes, la Fuerza Aérea de Israel bombardeó más de 200 objetivos en el oeste y el centro de Irán con apoyo de la Dirección de Inteligencia.

Entre los blancos atacados se encontraban lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y plantas de producción de armamento vinculadas al régimen iraní.

Durante la madrugada, Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses cuentan con “una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra” y aseguró que están “destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán”. Además, adelantó que la próxima semana se llevarán a cabo nuevos ataques intensos contra objetivos iraníes.

Amenazas desde Teherán

Desde el interior de Irán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzó advertencias a opositores locales y sostuvo que podrían enfrentar “un golpe aún más fuerte que el del 8 de enero”, en referencia a la represión de protestas registradas ese mes contra el liderazgo de Ali Khamenei.

En paralelo, Teherán lanzó una nueva ola de misiles que fueron detectados por el Ejército de Israel y por países del Golfo como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Los ataques dejaron más de 60 heridos en la región. El servicio de emergencias Magen David Adom informó que 58 personas resultaron lesionadas tras el impacto de proyectiles en Zarzir, una ciudad cercana a la frontera con el Líbano.

Advertencias desde el Pentágono

Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth aseguró que Mojtaba Khamenei, considerado el nuevo líder supremo iraní, está “herido y probablemente desfigurado”.

El jefe del Pentágono también sostuvo que Estados Unidos e Israel han golpeado más de 15.000 objetivos vinculados al régimen teocrático iraní desde el inicio de la ofensiva.