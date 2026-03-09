Irán lanzó más misiles tras nombrar a Mojtaba Jamenei e Israel dijo que responderá «con ola adicional de ataques»

Irán anunció este lunes el lanzamiento de su primera salva de misiles contra Israel desde el nombramiento de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, muerto en el primer día de la guerra.

Este religioso de 56 años considerado cercano a los conservadores por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de la República Islámica, fue escogido por la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros.

Nuevos ataques con misiles contra Israel



Mojtaba Jamenei «es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos», anunció el órgano clerical en un comunicado.

Los Guardianes prometieron rápidamente su apoyo al nuevo líder, que asume el cargo con mucha menos experiencia que su padre, quien había sido presidente bajo el primer líder supremo, el ayatolá revolucionario Ruholá Jomeini.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución dijo en un comunicado que está «listo para la obediencia total y el autosacrificio en el cumplimiento de las órdenes divinas» de Mojtaba Jamenei.

Poco después, la prensa estatal anunció su primera salva de misiles iraníes contra Israel desde el nombramiento del nuevo líder. «Los misiles defensivos iraníes responden al tercer guía de la República Islámica», indicó Irib en Telegram, mostrando el fuselaje de un proyectil marcado con la inscripción «a tus órdenes, Seyyed Mojtaba», una referencia religiosa chiita.

En Israel resonaron sirenas para alertar de la llegada de misiles en gran parte del norte y centro del país, incluyendo las ciudades de Tel Aviv y Haifa, según el ejército.

Por su parte, el ejército israelí anunció que han «comenzado una ola adicional de ataques contra infraestructura del régimen de terror iraní en el centro de Irán».

Otros ataques en Medio Oriente

También se escucharon explosiones la mañana del lunes en Qatar, sede de una importante base aérea estadounidense.

Kuwait también anunció que su defensa aérea interceptó el lunes un ataque con drones y misiles iraníes, mientras Arabia Saudita confirmó la interceptación de dos drones dirigidos al yacimiento petrolero de Shaybah, en el sureste del país.

Baréin también reportó el lunes 32 civiles heridos en un ataque nocturno iraní en la isla de Sitra.



AFP