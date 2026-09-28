Donald Trump rechazó la propuesta de Irán y el petróleo opera cerca de los US$100

La reactivación de las tensiones bélicas y diplomáticas en Medio Oriente volvió a sacudir al tablero energético global. Tras una semana de fuerte volatilidad, marcada por los ataques hutíes del jueves y las expectativas de tregua del viernes, el petróleo vuelve a subir impulsado por el endurecimiento entre Estados Unidos e Irán y por los riesgos sobre el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

El petróleo Brent opera con una marcada tendencia alcista este lunes 28. Pasadas las 9.30 (hora argentina), el contrato con entrega en diciembre cotizaba a 99,77 dólares por barril, con una suba de 2,33 dólares (+2,39%), tras haberse movido en una banda intradiaria de entre 97,63 y 101,24 dólares, según los registros de la plataforma Investing.

Petróleo: WTI vs. Brent Precio diario en dólares por barril · Futuros, contrato de referencia WTI — — Brent — — Spread Brent–WTI — Máx. WTI del período — Mín. WTI del período — 1M 3M Todo Serie diaria de WTI y Brent. Fuente: Investing.com · Variación respecto de la rueda anterior.

El factor político: el rechazo de Trump a Teherán

El disparador de la suba fue estrictamente geopolítico. De acuerdo con información divulgada por la cadena CNBC, Donald Trump rechazó una propuesta de paz formulada por Irán orientada a terminar el conflicto armado y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

Según consignó The Wall Street Journal, el dirigente republicano anticipó a sus colaboradores que prevé retomar las operaciones militares después de las elecciones de medio término previstas para noviembre.

Alerta en el mar Rojo y el pedido de la Unión Europea

Según consignó la agencia Associated Press, a la pulseada con Teherán se añade la inestabilidad en el mar Rojo. Frente a la amenaza sobre las rutas marítimas, la Unión Europea (UE) solicitó formalmente el estatus de observador en la coalición naval liderada por Arabia Saudita para garantizar la salida y el flujo de sus exportaciones energéticas.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó que el bloque comunitario enfrenta precios récord en la energía producto de la guerra en Irán y confirmó que pedirá ampliar el alcance de la misión naval comunitaria Aspides, que actualmente opera con seis buques en la zona para escoltar a los buques cargueros ante la amenaza de los rebeldes yemeníes.

En el terreno militar, las milicias hutíes —respaldadas por Teherán— tomaron este mes el puerto de Moca y diversas islas estratégicas. Desde esas posiciones cuentan con capacidad para vigilar y hostigar la navegación por el estrecho de Bab el-Mandeb, un cuello de botella logístico por el que transita habitualmente cerca del 12% del comercio mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que los enfrentamientos en Yemen ya dejaron 838 muertos y más de 180.000 desplazados desde el 6 de agosto.

Reunión reservada de Netanyahu en Abu Dabi

En paralelo al frente logístico y militar, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajó el domingo en secreto a Abu Dabi para mantener una audiencia con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, Netanyahu le solicitó al mandatario emiratí que desmienta una publicación del diario israelí Haaretz, en la que se aseguraba que Bin Zayed le había advertido de manera anticipada sobre un ataque inminente de Hamás antes de la incursión armada del 7 de octubre de 2023.