Es una de las obras viales más importantes de Argentina: así avanza la nueva autopista de Córdoba

Uno de los principales trabajos consiste en la duplicación de la calzada de la Ruta Nacional 8.

La nueva Circunvalación de Río Cuarto tendrá 42 kilómetros de extensión y perfil de autopista. La obra busca transformar la circulación vial del sur de Córdoba, mejorar la conectividad y la seguridad y facilitar el tránsito de vehículos pesados vinculados con la producción y el comercio.

Más de 300 máquinas viales trabajan de manera simultánea en seis frentes de obra, con más de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados al proyecto.

Por esta vía circulan diariamente cerca de 20.000 vehículos, de los cuales unos 10.000 son camiones. La nueva infraestructura permitirá agilizar el tránsito pesado y mejorar la circulación alrededor de la ciudad.

Cómo avanzan los trabajos en la nueva autopista de Córdoba

Esta semana, uno de los sectores recorridos corresponde a la empresa Paolini Hermanos y se extiende desde avenida Sabatini y Ruta Nacional 8, frente a la Sociedad Rural, hasta las inmediaciones del enlace entre las rutas 8 y 36, en el sector de Sol de Mayo.

Los trabajos están divididos en dos contratos. El primero comprende aproximadamente 4,5 kilómetros, desde la Sociedad Rural hasta antes del Parque Industrial. El segundo supera los 5 kilómetros y continúa desde ese punto hasta la Ruta 36.

Según explicaron desde la obra, ambos contratos presentan actualmente un avance de entre el 35% y el 40%.

La Ruta 8 se convertirá en una autopista

Uno de los principales trabajos consiste en la duplicación de la calzada de la Ruta Nacional 8.

La actual traza, que cuenta con un carril por sentido de circulación, pasará a tener cuatro carriles y cruces a distinto nivel.

En los dos tramos se proyectan 11 puentes y cuatro viaductos principales. Las estructuras estarán ubicadas en sectores estratégicos como Ruta 8 y avenida Sabatini, el área del Aeroclub de Río Cuarto, el Parque Industrial y el cruce sobre el río Cuarto.

Este último será el viaducto de mayor longitud de este sector de la obra.

Además, según las características de cada tramo, las calzadas estarán separadas mediante un cantero central o a través de barreras de hormigón tipo New Jersey.

Cuándo estará terminada la Circunvalación de Río Cuarto

La finalización total de la nueva Circunvalación está prevista para octubre de 2027.

Antes de esa fecha se proyectan habilitaciones parciales entre marzo y abril de 2027, lo que permitirá comenzar a utilizar algunos sectores de la nueva infraestructura mientras continúan los trabajos en otros frentes.

La obra contempla una inversión provincial de más de 300 millones de dólares en esta etapa y apunta a modificar de manera integral la circulación alrededor de Río Cuarto, especialmente para el tránsito pesado y los vehículos vinculados con la actividad productiva de la región.