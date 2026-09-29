¿A qué hora dan hoy martes MasterChef Celebrity? Horario y cómo verlo en vivo

MasterChef Celebrity 2026: dónde, cuándo y cómo ver el regreso del reality de cocina

El reality que conduce Wanda Nara por Telefe tendrá este martes su segundo programa, luego de un estreno que alcanzó picos de casi 15 puntos de rating. La competencia gastronómica continúa con los 24 famosos que forman parte de esta nueva temporada.

Tras la gala inaugural de este lunes, en la que se presentaron los participantes y el renovado jurado, Telefe volverá a poner en pantalla este martes una nueva emisión de MasterChef Celebrity.

¿A qué hora dan MasterChef Celebrity este martes?

El segundo programa de MasterChef Celebrity comenzará este martes a las 22:15, por la pantalla de Telefe.

La emisión estará nuevamente conducida por Wanda Nara y continuará con los desafíos de cocina que deberán afrontar las figuras que participan de esta edición.

El debut del reality tuvo una importante repercusión en el rating, con picos de casi 15 puntos y una amplia diferencia frente a su principal competidor.

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

El programa podrá verse este martes desde las 22:15 por Telefe. También estará disponible a través de MiTelefe y las plataformas de streaming HBO Max, Flow, Telecentro Play y DGO.

Quiénes participan de MasterChef Celebrity

La nueva temporada cuenta con 24 famosos que se pusieron el delantal en el primer programa:

Alejandro Lerner

Campi

China Ansa

Diego Ramos

Edith Hermida

Elizabeth Vernaci

Grego Rossello

Hernán Coronel

Juli Poggio

Julieta Nair Calvo

Karina Mazzocco

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Morena Beltrán

Nazareno Casero

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Pachu Peña

Paula Trápani

Rocío Robles

Sebastián Presta

Durante el estreno, Wanda Nara utilizó un juego de luces compuesto por 24 estrellas suspendidas para seleccionar a los 12 participantes que debían afrontar el primer desafío.

Luego, los famosos retiraron de una bolsa roja un delantal y un pin. La coincidencia de colores determinó las parejas que se enfrentaron al desafío culinario.

Las duplas quedaron conformadas por Elizabeth Vernaci y China Ansa; Edith Hermida y Paula Trápani; Luciana Geuna y Nazareno Casero; Morena Beltrán y Alejandro Lerner; Pablo Migliore y Mike Amigorena; y Luck Ra y Campi.