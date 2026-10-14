Cuál es el nuevo parte médico del papa León XIV a menos de un mes de su visita a la Argentina

El Papa León XIV pasó su primera jornada de recuperación en el Policlínico Gemelli de Roma tras ser sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad.

Durante las primeras horas de este miércoles, los voceros vaticanos confirmaron que el paciente descansó de manera continua y favorable durante la noche transcurrida en el centro asistencial. Los equipos médicos explicaron que el objetivo central fue garantizar la radicalidad de la práctica sobre la lesión detectada en los exámenes previos.

Por qué operaron al Papa León XIV en Roma

Según informó el medio NA, la operación consistió en la resección total del lóbulo inferior del pulmón derecho, un procedimiento que se llevó adelante mediante el empleo de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas asistidas por video en la que se le extirpó por completo un tumor pulmonar.

Desde la Sala de Prensa de la Santa Sede se informó formalmente que el pontífice completó de manera favorable las primeras horas posteriores a la cirugía torácica realizada bajo supervisión de equipos especializados.

Tras el despertar de la anestesia, el Papa no experimentó complicaciones y fue trasladado de regreso a su habitación ubicada en el décimo piso del hospital. La intervención contó con la participación directa de los especialistas Luigi Carbone y Stefano Margaritora, quienes coordinaron las acciones quirúrgicas y el posterior traslado del paciente al área de internación general.

El papa León XIV visitará Argentina. Foto: Gentileza Vatican News.

El parte médico oficial del Papa León XIV

El parte oficial difundido a través de los canales institucionales indicó que el cuadro evoluciona según lo previsto por los profesionales a cargo del seguimiento clínico dentro del establecimiento sanitario romano.

«El Santo Padre se ha sometido, tal y como estaba previsto, a una intervención de cirugía torácica. Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios».

«El Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones. Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta».

Las autoridades del Vaticano destacaron que el procedimiento quirúrgico demandó un tiempo aproximado de noventa minutos en el quirófano, mientras que el periodo total de permanencia bajo supervisión directa de los especialistas alcanzó las tres horas.