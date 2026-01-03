Donald Trump habló de la captura de Nicolás Maduro: “Nos mantendremos en Venezuela”

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante un ataque que afectó a varios estados de Venezuela y a la capital, Caracas, por orden del presidente Donald Trump, quien calificó el operativo como “brillante”. El propio Trump dio detalles en conferencia de prensa.

Capturaron a Nicolás Maduro: Donald Trump dijo que Estados Unidos seguirá en Venezuela

Donald Trump calificó como un “ataque espectacular” la detención de Nicolás Maduro y reivindicó el rol militar de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a la detención del mandatario venezolano, a quien describió comoresponsable de “sufrimiento y destrucción humana”, y calificó el operativo como “unataque espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial”.

Según afirmó Trump, la captura de Maduro se produjo durante la medianoche y fue el resultado de una “operación militar extraordinaria”, que, en sus palabras, representó “una muestra increíble de la fuerza y la competencia de Estados Unidos”. “El ejército de Venezuela se quedó sin poder”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el procedimiento constituyó “un éxito resaltable”.

Durante su exposición, el mandatario aseguró que su país cuenta con “evidencia de los delitos de Maduro” y confirmó que tanto el dirigente venezolano como su esposa “enfrentarán la justicia de Estados Unidos”. En ese marco, afirmó que la acción militar tuvo un impacto directo en la lucha contra el narcotráfico: “El 97 por ciento de las drogas que vienen por mar las detenemos”, dijo, y agregó que “Estados Unidos es hoy una nación más segura”.

Trump también dejó definiciones sobre el futuro de la presencia estadounidense en Venezuela. “Nos mantendremos en Venezuela” y “vamos a estar allí el tiempo que sea necesario”, expresó, al advertir además que su país está “preparado para un segundo ataque” si la situación lo requiere.

En el plano económico, el jefe de la Casa Blanca anticipó que empresas norteamericanas desembarcarán en territorio venezolano. “Petroleras de Estados Unidos ingresarán a Venezuela”, afirmó, vinculando ese proceso con una nueva etapa política y de control institucional tras la detención de Maduro.

