«Horrible»: Donald Trump arremetió contra la Corte Suprema por permitir el voto por correo en las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el martes contra la Corte Suprema después de que el máximo tribunal rechazara su solicitud de levantar una orden que detiene su polémico plan para restringir el voto por correo, y acusó al tribunal de dejarse intimidar por los demócratas.

«Ciertos jueces están aterrorizados de estos demócratas enloquecidos y depravados, y son totalmente incapaces de mostrar el coraje necesario para salvar nuestra América», publicó en su red Truth Social, calificando la decisión de «horrible» y «altamente política».

Donald Trump quería restringir el voto por correo

Trump firmó una orden ejecutiva en marzo para restringir el voto por correo antes de las elecciones legislativas de medio término en noviembre, al alegar sin evidencias que es una modalidad vulnerable al fraude, lo que generó de inmediato impugnaciones legales.

Estados liderados por demócratas demandaron la orden sobre la base de que, bajo la Constitución del país, son los estados y no el gobierno federal quienes tienen amplio control sobre la administración de las elecciones.

El magistrado de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, en concurrencia con la mayoría de sus pares, dijo la noche del lunes que el plan de Trump puede ser legal en el largo plazo, pero «los funcionarios electorales estatales y locales no disponen de tiempo suficiente para aplicar razonablemente la norma antes de las elecciones».

Sólo dos de los seis jueces conservadores del Supremo, de nueve magistrados, discreparon.

Trump afirmaba sin bases que el sistema de voto por correo de Estados Unidos es un «hazmerreír en todo el mundo», y lamentó que Estados Unidos fuera «el único país que tiene que soportar una ESTAFA que destruye la nación».

El presidente ha denunciado varias veces la modalidad de voto por correo como corrupta aunque él mismo la utiliza, incluso para votar en las primarias republicanas de Florida el mes pasado.

AFP