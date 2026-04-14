Trump redobló su apuesta contra el Papa y apuntó contra su aliada Meloni: «Pensé que tenía más coraje»

La controversia internacional protagonizada por Estados Unidos sumó un nuevo y explosivo capítulo que sacudió de lleno a la política europea. Al día siguiente de que el Gobierno de Italia calificara como «inaceptables» los recientes ataques de Donald Trump contra el papa León XIV, Donald Trump rompió el silencio y apuntó directamente contra la primera ministra, Giorgia Meloni.

A través de una entrevista telefónica concedida al medio italiano Corriere della Sera, el magnate no solo cuestionó el respaldo de la premier al pontífice, sino que también la acusó de carecer de coraje frente a la ofensiva aliada en Medio Oriente.

“¿A ustedes italianos les gusta que su primera ministra no esté haciendo nada para obtener el petróleo? Pensé que tenía más coraje, pero me equivoqué”, sentenció Trump, visiblemente ofuscado por la negativa de Roma a involucrarse directamente en el conflicto junto a Israel.

El inquilino de la Casa Blanca redobló la apuesta y cuestionó la estrategia defensiva europea: “Ella dice que Italia no quiere involucrarse, pese a que saca su petróleo desde allí. Piensa que Estados Unidos tiene que hacer el trabajo por ella”.

Además, justificó sus críticas al Papa y apuntó con dureza: «Es ella la que es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear capaz de hacer saltar por el aire a Italia en dos minutos».

Giro histórico: Italia suspende acuerdo militar con Israel

El feroz cruce diplomático se dio casi en simultáneo con una decisión histórica por parte del gobierno italiano. En un claro giro de su política exterior y en medio de las tensiones en Medio Oriente, Meloni anunció este martes la suspensión de la renovación «automática» de un acuerdo de Defensa con Israel, el principal aliado de Washington en la región.

“Ante la situación actual, el gobierno ha decidido suspender la renovación automática”, informó la primera ministra durante un evento en la ciudad de Verona.

El memorando, originalmente firmado en 2005, buscaba fomentar el desarrollo militar conjunto, el intercambio de inteligencia y la realización de ejercicios navales. Su congelamiento marca una clara «señal política» contra las incursiones del ejército israelí en el Líbano, donde tropas italianas de paz (Unifil) sufrieron recientes ataques.

Aunque el gobierno israelí intentó minimizar el impacto asegurando que el acuerdo «nunca tuvo contenido concreto», la decisión fue celebrada unánimemente por el arco opositor italiano. La líder de centroizquierda, Elly Schlein, y el expremier Giuseppe Conte aplaudieron la medida, aunque exigieron mayores sanciones frente al conflicto bélico que ya se ha cobrado decenas de miles de vidas.

El mensaje del Papa y la insólita unidad política italiana

Mientras las acusaciones volaban de un lado al otro del océano, el papa León XIV continuó con su agenda en África. Fiel a su estilo, evitó responder de forma directa, pero al visitar un hogar de ancianos en Argelia, recordó que “el corazón del Padre no está con los malvados, los prepotentes y los soberbios”, en una alusión que muchos leyeron como una respuesta tácita a Trump.

Por su parte, el embate del presidente estadounidense contra Meloni logró un efecto impensado: unió temporalmente a todo el convulsionado arco político de Italia. Tanto el oficialismo como la oposición cerraron filas en defensa de la primera ministra y de la soberanía nacional.

“Tiene que haber una condena unánime de estas palabras. Italia es un país libre y soberano, nuestra Constitución es clara: Italia repudia la guerra”, concluyó tajante la opositora Schlein, resumiendo el malestar generalizado ante las presiones de la Casa Blanca.