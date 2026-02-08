El setlist completo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: todas las canciones y sorpresas

El show de medio tiempo del Super Bowl LX fue un viaje vertiginoso por la carrera de Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio, quien logró condensar sus mayores éxitos en un set de aproximadamente 13 a 15 minutos.

El espectáculo de Bad Bunny comenzó con una explosión de energía cuando el artista apareció en un sembradío montado en el césped del Levi’s Stadium para interpretar su himno global «Tití me preguntó«. A partir de ahí, el repertorio fue una sucesión de transiciones rápidas que celebraron la cultura latina y el «perreo» mundial.

El setlist completo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: la lista de canciones y el orden oficial del show

El setlist estuvo cuidadosamente curado para equilibrar sus clásicos con los éxitos de su álbum más reciente, «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», ganador del Grammy 2026:

Tití Me Preguntó: el gran inicio que transformó el campo en una fiesta callejera. Yo Perreo Sola / Safaera: un bloque de puro ritmo urbano que puso a bailar a todo Santa Clara. Mónaco / NUEVAYoL: un medley que fusionó el trap cinematográfico con ritmos de salsa. EoO: interpretada tras su reciente galardón global en los Grammy. Die With a Smile (feat. Lady Gaga): el momento más sorpresivo de la noche, con una versión en clave de reggaeton y merengue. Gasolina / DALE (feat. Ricky Martin): un tributo a los pioneros del género con la aparición estelar del astro boricua. BAILE INoLVIDABLE: una de las piezas centrales de su nueva era discográfica. DtMF (Debí tirar más fotos): el cierre masivo con todos los invitados y bailarines en escena.

Lady Gaga en el show de medio tiempo de Bad Bunny, en el Super Bowl.-

El setlist completo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: colaboraciones de lujo en el escenario

Además de la impactante presencia de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes interpretaron versiones exclusivas para este evento, el show contó con la participación de otras figuras de la escena urbana:

Cardi B y Karol G : se sumaron al escenario para potenciar el mensaje de empoderamiento femenino durante «Yo perreo sola«.

: se sumaron al escenario para potenciar el mensaje de empoderamiento femenino durante «Yo perreo sola«. Apariciones especiales: el despliegue visual incluyó cameos de figuras como Pedro Pascal y Jessica Alba, integrándose a la narrativa cinematográfica de la presentación.

Pedro Pascal en el show de medio tiempo de Bad Bunny, en el Super Bowl.-

Con este repertorio, Bad Bunny no solo consolidó su estatus de ícono global, sino que cumplió su promesa de llevar el espíritu de Puerto Rico y la unión latinoamericana a la plataforma más vista de la televisión mundial.