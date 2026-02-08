Bad Bunny en el Super Bowl 2026: el «orgullo latino» que sacudió el Levi’s Stadium

El Super Bowl LX no solo será recordado por el duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, sino por la consagración definitiva de la música latina en el escenario más grande del mundo. Bad Bunny, a sus 31 años, descolló con una puesta en escena que mezcló la estética de un videoclip en vivo con un profundo mensaje de unión continental.

«¡Qué rico es ser latino!», fue el grito de guerra con el que Benito Antonio Martínez Ocasio inició un set que incluyó desde un sembradío montado en el césped hasta una constelación de estrellas invitadas. Con este show, el puertorriqueño reforzó la tendencia de la NFL de dar mayor visibilidad al impacto global del ritmo urbano.

Los momentos virales de Bad Bunny: del «dueto» con Lady Gaga a la sorpresa de Ricky Martin

El espectáculo funcionó como una narrativa de éxito personal y orgullo cultural. Uno de los puntos más altos fue la aparición de Lady Gaga, quien interpretó «Die with a smile» con matices melódicos latinos, seguida por la potencia de Cardi B y Karol G en el hit «Yo perreo sola«.

"A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor" #SuperBowl pic.twitter.com/VUZPnswIuz — Hugo Gloss (@HugoGloss) February 9, 2026

Otros momentos que ya inundan las redes sociales incluyeron:

El encuentro con su pasado : en un segmento emotivo, Bad Bunny habló con una versión infantil de sí mismo («Benito pequeño») frente a una TV, entregándole el Grammy que ganó recientemente por su álbum «Debí tirar más fotos».

El mensaje político de Ricky Martin : el astro boricua interpretó un fragmento de «Lo que le pasó a Hawaii» con un fuerte llamado a no olvidar las raíces y la bandera de Puerto Rico .

: el astro boricua interpretó un fragmento de «Lo que le pasó a Hawaii» con un fuerte llamado a no olvidar las raíces y la bandera de . Cierre masivo: el show concluyó con «Debí tirar más fotos«, rodeado de bailarines y figuras como Jessica Alba y Pedro Pascal, bajo la premisa «Seguimo’ aquí«.

FULL VIDEO: lady gaga performing die with a smile at the #SuperBowl halftime show pic.twitter.com/riW8Rdgp1E — Gaga Crave 🌷 (@AMENARTPOP) February 9, 2026

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: un despliegue millonario en el corazón de Silicon Valley

La elección del Levi’s Stadium en Santa Clara no fue casual. La ciudad realizó inversiones cercanas a los 100 millones de dólares en infraestructura y seguridad para albergar el evento. Este despliegue tecnológico se vio reflejado en un show de Bad Bunny que integró imágenes pregrabadas con la acción en el campo, elevando la vara de producción para futuras ediciones.

Además del impacto cultural, el Super Bowl 2026 marcó un récord comercial: los anuncios publicitarios alcanzaron un piso de 10 millones de dólares, con un promedio de 8 millones por cada 30 segundos de aire durante la transmisión de NBC Universal. Tras su participación como invitado en 2020, Bad Bunny cerró el círculo este domingo consolidándose como el artista que llevó el mensaje de que «lo único más poderoso que el odio es el amor» a millones de hogares.