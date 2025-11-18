Mundial 2026: qué es el FIFA Pass que presentó Donald Trump y cómo funciona esta visa para los turistas fanáticos del futbol

Donald Trump en reunión con Gianni Infantino, presidente de FIFA para la implementación del FIFA Pass (Foto: Somodevilla/Getty Images North America/Getty Images)

Donald Trump confirmó la implementación del FIFA Pass para los turistas que visitarán el país norteamericano para el Mundial México-Canadá-Estados Unidos 2026. La administración busca una opción rápida, pero eficaz, sobre la gran cantidad de extranjeros que visitarán el país el año que viene.

El beneficio del FIFA Pass permitirá que las personas extranjeras que hayan comprado boletos para la Copa del Mundo tengan citas prioritarias para la visa. El gobierno de Trump proyecta un mayor control y accesibilidad en términos de inmigración y afluencia de extranjeros en los días del Mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, avaló la implementación del nuevo sistema: “Si tiene un boleto a la Copa Mundial, puede obtener citas prioritarias para su visa”.

El mandatario de la Federación Internacional de Fútbol elogió la decisión de Trump: “Usted lo dijo la primera vez que nos reunimos, señor presidente: Estados Unidos le da la bienvenida al mundo”, agregó Infantino.

FIFA Pass para turistas del Mundial 2026 en Estados Unidos: cómo funcionará

El sistema impuesto por el gobierno de Donald Trump será el conocido sistema de entrevistas previo al ingreso del país. Los turistas que quieran visitar Estados Unidos tendrán una reunión para poder acreditar sus trámites de visa.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, destacó que los procedimientos del FIFA Pass no serán más accesibles que el trámite de Visa ya establecido: “Realizaremos el mismo procedimiento de verificación que cualquier otra persona. La única diferencia es que les estamos dando prioridad”, dijo Rubio.

Ante la magnitud del evento y la visita de miles de extranjeros, Rubio declaró que el gobierno desplegó más de 400 funcionarios consulares alrededor del mundo.

Esto buscará atender la demanda de turistas y que los viajeros puedan obtener una cita para la visa en un lapso de 60 días.

Mundial 2026: no es el primer mundial con más de un país sede

La Copa del Mundo del año que viene no es la primera vez que la cita futbolística se lleve a cabo en más de un país, pero sí donde más partidos se jugará, con más selecciones y con la mayor distancia entre sedes. El anterior caso fue en el Mundial de Corea-Japón 2002.

El Mundial 2026 será el primero con tres países anfitriones y con la mayor cantidad de partidos. El formato utilizado hasta la fecha de 32 equipos tenía en total 64 partidos. El nuevo formato del próximo Mundial albergará 48 selecciones para un total de 104 partidos.

El cronograma de la Copa del Mundo tendrá 27 partidos en Canadá, 29 en México y 48 en Estados Unidos. Este último será la sede única de las semifinales y final del torneo.