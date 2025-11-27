Un ciclón atraviesa el norte de Estados Unidos: así avanza el frente frío que traerá tormentas y nieve

Un ciclón repercutirá en las condiciones del tiempo en Estados Unidos. Foto: AFP.

Un panorama meteorológico de gran fuerza avanza en el norte de Estados Unidos. Un frente frío provocará nieve y una lluvia intensa. El ciclón generará bajas temperaturas hacia el fin de semana.

Ciclón en Estados Unidos: tormentas, lluvias y nevadas

El viernes avanzará hacia las Rocosas, donde el aire frío comenzará a mezclarse con la tormenta, generando las primeras nevadas en el norte de las Rocosas y las Grandes Llanuras, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Para el sábado, el centro de la tormenta se ubicará en las Llanuras. Según el pronóstico, en la zona sur del sistema caerá lluvia, mientras que al norte (Nebraska, Kansas y varios estados del Midwest) dominará la nieve acompañada de ráfagas de viento fuertes.

En tanto, hacia el domingo el impacto se trasladará al este del río Misisipi. Se marcó que el sistema abandonará la costa este recién a primeras horas del lunes.

Nevadas en Estados Unidos. Foto: EFE

Ciclón en Estados Unidos: el frente traerá bajas temperaturas

La NWS describió que mientras la tormenta cruza el país, una masa de aire ártico se deslizará detrás de ella. Esto provocará el descenso brusco de la temperatura.

Comenzará el sábado en las Rocosas y las Llanuras, donde las máximas podrían caer a valores de entre -9 °C y -6 °. Durante la madrugada del domingo, gran parte del centro-norte del país registrará temperaturas de un solo dígito, y el frío extremo alcanzará incluso al norte de Texas.

Con información de La Nación, El Comercio y AFP.