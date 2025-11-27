Calor intenso, viento y hasta posibilidad de lluvia, jueves complicado en el Alto Valle: ¿a qué hora llegan las ráfagas más fuertes?

El calor se hará sentir por cuarta vez consecutiva esta semana. La región del Alto Valle se prepara para otro día de temperaturas por encima de los 30°C, pero a este se le sumarán un combo extra: el viento y la lluvia. Mirá el detalle del pronóstico para este jueves.

Si bien la intensidad del calor no será la misma que la registrada el miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que será un jueves cargado de variaciones climáticas e inestabilidad que podrían complicar las actividades al aire libre.

El organismo detalló en el pronóstico del tiempo que las temperaturas variarán entre los 20°C de mínima y los 33°C de máxima, aunque la situación puede cambiar con el paso de las horas. Estas marcas se sentirán bajo un cielo que se mostrará parcialmente nublado durante gran parte del día.

Clima en el Alto Valle: qué pasa con el viento y la lluvia

De igual manera, distinto a lo que ocurrió los días anteriores, este jueves tendrá otro protagonista clave: el viento que llegará desde el este y se mantendrá presente hasta la noche.

Se estima que el mismo alcance velocidades que se ubicarán entre los 42 y 50 km/h, con ráfagas que se intensificarán de forma gradual. Hacia la tarde su intensidad irá aumentando y sus ráfagas alcanzarán los 70 o 78 km/h. El SMN resaltó que la franja horaria más complicada será la noche, cuando la velocidad de las ráfagas lleguen a su punto máximo.

Como factor extra, también se pronosticó probabilidad de lluvia tanto para ciudades como Neuquén y Roca. Si bien no se esperan grandes acumulados, estas precipitaciones podrían ser localmente intensas.