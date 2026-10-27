Presupuesto 2027: el equipo de Sturzenegger defendió en Diputados la baja de 81.000 empleos estatales

El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. (Foto: gentileza)

El Gobierno nacional envió este martes 27 de octubre a dos funcionarios del Ministerio de Desregulación a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Allí defendieron el ajuste sobre la administración pública, en la recta final hacia el dictamen del Presupuesto 2027.

El secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, afirmó que el Estado nacional tiene hoy 81.000 empleados menos que en diciembre de 2023, una baja del 16% en la dotación total. Según consignó Parlamentario, también detalló que los ministerios pasaron de 18 a 8 y los organismos de 117 a 91. Las autoridades superiores bajaron de 307 a 192, un recorte que, siempre según Fariña, ahorra unos $15.000 millones al año.

El funcionario rechazó que ese ahorro sea temporal: “El ahorro es permanente”, sostuvo. De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas (NA), aclaró además que no se crearon puestos para reemplazar los eliminados. Como ejemplo de la estructura heredada, citó a Vialidad Nacional, que tenía 1.543 cargos jerárquicos para unos 5.300 empleados.

Fariña anunció una nueva convocatoria a retiros voluntarios para trabajadores de la Administración Pública Nacional, del 1 al 30 de noviembre. En la primera se adhirieron más de 5.200 personas. También adelantó que en 2027 buscarán unificar en un sistema único la liquidación de sueldos del Estado, que hoy se reparte en más de 150 sistemas distintos.

Cacace atribuyó el récord de exportaciones de petróleo al fin del barril criollo

El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, vinculó la reducción del Estado con las reformas de la Ley Bases. Destacó la eliminación del barril criollo, el esquema que permitía vender crudo en el mercado interno a un precio distinto del de exportación. Para Cacace, ese cambio explica el récord de exportaciones de petróleo y combustibles. Proyectó que en diez años el sector podría alcanzar el nivel exportador del agro.

También enumeró las reformas que siguen pendientes en el Congreso: la Ley Hojarasca, la Carta Orgánica del Banco Central, la inviolabilidad de la propiedad privada y el mercado de carbono.

La oposición cuestionó el recorte en Vialidad Nacional: “No se trata de echar funcionarios, sino de hacer rutas”

Desde Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz cuestionó las desregulaciones y acusó al Gobierno de “industricidio”. El diputado puntano Ernesto Alí objetó el recorte en Vialidad: “No se trata de echar funcionarios, sino de hacer rutas”, planteó. Sabrina Selva advirtió por el deterioro de las rutas nacionales.

El jefe del bloque de UP, Germán Martínez, pidió no apurar el dictamen. Reclamó que se firme más cerca del 18 de noviembre, la fecha que el oficialismo evalúa para llevar el proyecto al recinto.