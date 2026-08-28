Video: así fue el dramático rescate de personas atrapadas tras el colapso glaciar en Nepal

Tras las inundaciones ocurridas el miércoles en Nepal, el Ejército nepalí rescató a 350 personas que quedaron atrapadas en un túnel de montaña de la Central Hidroeléctrica Upper Trishuli, en el distrito de Rasuwa, debido al colapso de un glaciar en la cordillera del Himalaya.

El video del rescate de 350 personas atrapadas en un túnel de Nepal

Allí, las tareas de rescate continúan para lograr llegar a más de 100 personas que aún permanecen atrapadas dentro del túnel debido a la catástrofe que, según las últimas actualizaciones, se cobró la vida de 579 personas, mientras que 1924 permanecen desaparecidas.

🇳🇵 | El ejército nepalí rescata a 350 trabajadores de este tunel de la central hidroeléctrica en construcción destruida tras las inundaciones. pic.twitter.com/Lk9bHhUqYI August 28, 2026

En el video que se difundió por redes sociales, se puede ver cómo dos soldados del ejército de Nepal descienden desde un helicóptero y avanzan trepando por una superficie inclinada, cubierta de lodo, para lograr llegar a la entrada del túnel.

La operación es particularmente difícil debido a las condiciones climáticas adversas y al alto caudal del río Bhotekoshi.

En ese contexto, el ejército de Nepal evacuó también a otros 533 residentes de zonas afectadas en todo el distrito de Rasuwa, según datos de la Oficina del Primer Ministro.

Al principio, los científicos creían que la causa del desastre había sido un terremoto, aunque luego descubrieron que los temblores registrados en realidad estaban relacionados con un «colapso glaciar».

En la mañana del miércoles, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó un temblor de magnitud 4,4 en la región, momentos antes de la crecida. Sin embargo, horas después, el propio servicio estadounidense se corrigió e indicó que el temblor no habría sido la causa de la inundación, sino una consecuencia de un gran deslizamiento de hielo y escombros.

NA