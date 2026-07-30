Video | «Situación límite» en España: exigen cerrar una frontera por la llegada de cientos de migrantes marroquíes

Miles de jóvenes marroquíes en la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla. Foto EFE Imagen

La llegada masiva de migrantes desató un fuerte reclamo en España. En la localidad de Castillejos, cientos de jóvenes marroquíes se agolparon para intentar cruzar hacia el enclave de Ceuta. Muchos lograron sortear los controles, nadar bordando los espigones y saltar las barreras de protección, desbordando por completo la capacidad operativa local y llevando a evaluar el posible cierre de la frontera.

Las impactantes imágenes de las personas ingresando a pie y a nado por el espigón del Tarajal se viralizaron de inmediato en redes sociales. El episodio revivió la histórica crisis de 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron la frontera en medio de fuertes tensiones entre Madrid y Rabat.

Colapso en los centros y pedido urgente al gobierno de Pedro Sánchez

Debido al «salto cualitativo» en los ingresos, la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta convocó a una reunión de urgencia para exigirle al presidente español, Pedro Sánchez, el cierre inmediato de la frontera. También le pidieron que declare la emergencia nacional bajo el amparo de la Ley de Seguridad Nacional.

Medios españoles informaron que los últimos días ingresaron por vía marítima de 1.500 migrantes, un promedio constante de 200 personas por día. Aseguran que los centros de acogida e infraestructuras de contención se encuentran totalmente colapsados.

Las autoridades locales solicitaron enviar de forma «urgente e inaplazable» al Ejército de Tierra y a las fuerzas de seguridad del Estado para blindar el límite fronterizo. Al respecto el alcalde de Ceuta, Juan Vivas, dijo: «Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social. Pedimos el despliegue del Ejército para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana».

Pese a que el punto fronterizo se encuentra al borde del colapso, el gobierno local emitió un comunicado oficial pidiendo mantener la «serenidad y calma» a la población.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad intentan contener a los grupos que aguardan del lado marroquí nuevas brechas en el cerco, al tiempo que las autoridades españolas presionan a Rabat para reinstaurar el patrullaje conjunto en la zona costera.