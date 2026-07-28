Ola de calor e incendios voraces en Europa: evacuaron a más de 300.000 personas en Francia y España

Aquí tienes la traducción: "Los bomberos utilizan quemas controladas para frenar un incendio forestal que continúa propagándose cerca de Cebreros, provincia de Ávila, España, el martes 28 de julio de 2026. (Foto: AP)

Una ola de calor extrema y una oleada de incendios forestales fuera de control obligaron a evacuar a cerca de 330.000 personas en Francia y España desde que se iniciaron los primeros focos. La reaparición de altas temperaturas y la baja humedad amenazan la frágil contención que los equipos de emergencia mantenían sobre los focos en el suroeste europeo.

Según reportó la agencia Associated Press (AP), en la región francesa de Gironde, al oeste de Burdeos, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de casi 4.000 personas adicionales este martes ante el avance de las llamas en zonas turísticas. El fuego en este departamento ya destruyó un área equivalente a cuatro veces la superficie de París y forzó el desplazamiento de 220.000 habitantes y turistas.

Francia enfrenta la mayor evacuación de su historia en tiempos de paz

Según confirmó oficialmente el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, el despliegue de seguridad representa «muy probablemente la mayor operación de evacuación civil jamás realizada en el país fuera de un período de guerra».

A pesar de que el fuego principal en Gironde se encuentra «estabilizado pero no fijado», el vocero de la federación nacional de bomberos de Francia, Eric Brocardi, advirtió que las cuadrillas continúan atacando los frentes a pesar del alza de temperaturas prevista. En la zona afectada, el servicio meteorológico francés emitió una alerta por marcas térmicas que alcanzarán los 35 °C.

En gris la zona que se quemó con los primeros incedios y en rojo los focos activos. (Gentileza: AP)

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que en el departamento vecino de Landes la situación mejoró y el fuego fue «fijado», lo que permitió el regreso a sus hogares de unos 15.000 evacuados. No obstante, los servicios de emergencia reportaron que 93 bomberos resultaron heridos en los operativos y al menos 150 viviendas fueron destruidas en la localidad de Le Porge.

España combate el peor incendio de su historia y espera 40 °C

En España, el gobierno declaró la emergencia nacional y ha evacuado a cerca de 79.000 personas, mientras que otras 30.000 permanecen confinadas en sus viviendas de forma preventiva. Las autoridades meteorológicas advirtieron que el país se prepara para recibir la cuarta ola de calor del verano, con temperaturas que superarán los 40 °C.

La mayor preocupación se concentra en la provincia de Ávila, al oeste de Madrid, donde se registra el incendio más grande de la historia documentada de España, con más de 500 kilómetros cuadrados devorados por el fuego. El humo de los siniestros llegó a la capital española, donde los monitores municipales registraron un incremento en la contaminación por partículas.

Un bombero trabaja para sofocar las llamas cerca de Lacanau, mientras los incendios forestales se desatan a las afueras de Burdeos, Francia, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto: AP)

La ministra de Ecología española, Sara Aagesen, informó que en lo que va del año las llamas arrasaron 1.530 kilómetros cuadrados en todo el país. Ante la gravedad de la crisis, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hizo un llamado a sellar un pacto nacional contra los incendios forestales y remarcó que el cambio climático está aumentando la frecuencia y ferocidad de estos fenómenos.

Según datos del servicio climático Copernicus de la Unión Europea, Europa es el continente que se está calentando más rápido en el mundo, a una velocidad que duplica el promedio global.