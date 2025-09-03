Vladímir Putin se mostró dispuesto a reunirse con Volodímir Zelenski en Moscú

Vladímir Putin sobre el encuentro con el presidente de Ucrania. Foto: Gentileza Agencia Noticias Argentinas/Xinhua

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, invitó al primer mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, a celebrar un encuentro en Moscú, según la prensa estatal de aquel país.

El presidente de Rusia sobre un posible encuentro con el mandatario de Ucrania

“En cuanto a posibles reuniones con Zelenski, ya he hablado de ello. En general, nunca he descartado la posibilidad de tal reunión”, expresó Putin que se encuentra en China.

Según el medio Actualidad RT, la condición para esa reunión es que esté “bien preparada y pueda dar resultados positivos”.

El mandatario explicó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le había pedido reunirse con Zelenski.

“Dije que sí, que es posible. Al fin y al cabo, si Zelenski está listo, que venga a Moscú, tal reunión se va a celebrar”, afirmó Putin.

No obstante, el mandatario señaló que, reunirse con Zelenski dentro del actual cuadro de situación es un “camino a ninguna parte” .

Recordó que la legitimidad de ese dirigente en el cargo presidencial expiró, razón por la cual la prensa oficial de Rusia lo denomina en todo momento “el líder del régimen de Kiev”, además de escribir su nombre en ruso: “Vladímir”.

Putin calificó entonces a Zelenski como “el actual jefe de la Administración” de Ucrania.

En cuanto a los reclamos de Kiev, apuntó: “Es la decisión de Ucrania cómo garantizar su seguridad. Pero esta seguridad, tal y como se ha establecido en documentos fundamentales, entre otros, en el ámbito de la seguridad en el continente europeo, no puede garantizarse a costa de la de otros países, en particular a costa de Rusia”.

Subrayó que Rusia nunca se ha opuesto a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, pero para Moscú, la adhesión de Ucrania a la OTAN “es inaceptable, y esta postura es inquebrantable”.

En este contexto, observó, que los contactos anteriores con Trump demostraron que la nueva Administración estadounidense entiende a Rusia y su postura.

Las gestiones de Zelenski en Europa

Por su parte, Zelenski se entrevistó este miércoles con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, según Ukrinform.

“La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, recibió recientemente al presidente Zelenski en su residencia oficial (en Marienburg, ed.) en vísperas de la cumbre nórdico-báltica. El objetivo principal de la reunión es brindar apoyo adicional a Ucrania”, indica la publicación de la Oficina de la funcionaria.

Según Frederiksen, entre los mayores participantes en la lucha defensiva de Ucrania se encuentran los países del norte de Europa y del Báltico.

“Por eso me alegra que podamos reunirnos en Marienborg junto con Zelenski. Para demostrar nuestro apoyo inequívoco a Ucrania. Para ejercer más presión sobre Rusia”, declaró Frederiksen citada por el servicio de prensa.

Enfatizó que los ucranianos conservan “una fuerza increíble y capacidad para defender su país” mientras que “Putin continúa con sus repugnantes ataques”.

“La respuesta a la agresión rusa no solo tiene que ver con la seguridad de Ucrania. También tiene que ver con la seguridad de Europa. El orden mundial tal como lo conocemos. Solo con una Europa fuerte y una Ucrania fuerte podemos garantizar una paz justa y duradera”, añadió.

Zelenski continuará con sus gestiones por Europa cuando este jueves se reúna con líderes del Viejo Continente en París, también por garantías para su país.

El ucraniano tiene previsto reunirse con la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen; el jefe de la OTAN, Mark Rutte; el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

Noticias Argentinas