Vladimir Putin visitó las disputadas islas Kuriles y Japón emitió una protesta: «Es absolutamente inaceptable»

El archipiélago es disputado por Rusia y Japón. Foto: Ministerio de Defensa de Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, realizó este jueves su primera visita a las islas Kuriles, un archipiélago en el centro de una disputa territorial con Japón, que emitió una enérgica protesta por la presencia del gobernante.

Las relaciones entre ambos países han sido tensas por ese punto, conocidas en Japón como Territorios del Norte, que fueron tomadas en 1945 por la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces Rusia mantiene allí una presencia militar.

El repudio de Japón por la visita de Vladimir Putin en las islas

«Esta visita (…) va en contra de la posición constante de Japón sobre los Territorios del Norte», declaró la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a la prensa.

La dirigente añadió que el desplazamiento de Putin «hiere los sentimientos del pueblo japonés y es absolutamente inaceptable».

Putin «visitó personalmente las islas Kuriles por primera vez», e inspeccionó el buque insignia de la flota rusa en el Pacífico, informó la agencia noticiosa TASS.

El Kremlin divulgó un video del mandatario en las islas y los medios rusos indicaron que conversó con pobladores y acudió a una escuela, un hospital y una planta de procesamiento de pescado, donde comió caviar. «Qué buen clima tienen aquí, es como un resort», dice Putin en la grabación.

Antes de llegar a las Kuriles, Putin visitó el miércoles la vecina isla rusa de Sajalin, donde la marina rusa efectúa maniobras.

«Los Territorios del Norte son parte inherente del territorio japonés, tanto históricamente como bajo el derecho internacional, y el gobierno de Japón protesta enérgicamente por esta visita», dijo en un comunicado el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi.

Las relaciones entre Moscú y Tokio se deterioron tras el conflicto ruso con Ucrania, iniciado en 2022, cuando Japón se unió a los países occidentales en sancionar a Rusia.

Putin calificó el miércoles de «injustificadas» las sanciones impuestas por Japón. «Japón ha identificado a Rusia como una gran fuente de amenazas. Me gustaría señalar que no estamos amenazando a Japón (…) Por el contrario, (Japón) tiene reclamos territoriales contra nuestro país», afirmó Putin.

Actualmente estas islas tienen una población de 20.000 ciudadanos rusos que viven en condiciones climáticas difíciles. Las islas poseen depósitos minerales, incluyendo oro y plata, además de riqueza pesquera.

AFP