Municipales de Cutral Co ya tienen fecha para aguinaldo

Desde que comenzó la pandemia fueron diagnosticadas con covid-19 ocho personas en Cutral Co.

Los empleados municipales de Cutral Co percibirán el aguinaldo este viernes 19. Desde la comuna se confirmó el pago para los agentes municipales, tanto de planta como contratados y la planta política. El desembolso se realiza con fondos propios, se aclaró.

La llegada de la mitad de año marca, para la administración municipal, el momento en el que se debe contar los fondos para pagar el aguinaldo, o lo que se denomina Sueldo Anual Complementario –SAC- en la primera cuota.

En Cutral Co, el intendente José Rioseco explicó que los agentes municipales percibirán el aguinaldo el viernes 19. “En principio, lo vamos a hacer ese día, y con fondos propios”, detalló.

La idea es que cobre la totalidad de los agentes, tanto los que revistan en la planta permanente como los de política y contratados. El embate de la crisis económica que se da por la pandemia coronavirus covid 19, y con la baja en la actividad hidrocarburífera, no alcanzó a tocar los números de las arcas municipales cutralquenses.

“A pesar de la complicada situación, este mes repuntó algo con los valores (la coparticipación que percibe el municipio al igual que el de Plaza Huincul) del ente ENIM, pero no sucedió lo mismo con los fondos que envía provincia”, especificó Rioseco.

En relación con el envío provincial, el jefe comunal lo cuantificó en “32 millones de pesos menos” y esto implica, no para el caso de Cutral Co, que otros municipios todavía no hayan terminado de pagar los sueldos. “En ese caso estaban complicados”, mencionó.

Otra cuestión que debe definirse también es la situación de los beneficiarios de los programas denominados Plus que realizan trabajos para la comuna, en carácter de monotributistas. El jefe comunal indicó que se les abonará, también, en la misma fecha, un aporte.

En cuanto a Plaza Huincul, todavía no se conoce la fecha certera aunque las fuentes sindicales son optimistas en cuanto a que se pueda concretar lo más pronto posible.