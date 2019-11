Municipales rechazan los cambios en el control de las licencias médicas

El Soyem rechazó la resolución del intendente Gustavo Gennuso que modifica el "Protocolo de licencias médicas" para los empleados municipales. Si bien plantea que es una prueba piloto durante los meses de octubre, noviembre y diciembre y que regirá a partir del 2020, la resolución fue publicada ayer.

"Nos habían acercado el proyecto y dijimos que no estábamos de acuerdo en muchos puntos. Lo sacaron igual. Es una forma encubierta de meterse en los derechos de los compañeros", cuestionó Marcela Sandoval, secretaria adjunta del Soyem, al tiempo que insistió en que "la resolución anterior y el Estatuto del Empleado Municipal contemplan muy bien la licencia por enfermedad".

El gremio coincidió con la necesidad de implementar nuevas tecnologías para avisar sobre licencias. "Como el whats app. Pero no hay necesidad de sacar una resolución para eso. Además, no estamos de acuerdo con que la extensión de la licencia por enfermedad dependa de las sanciones disciplinarias que los agentes tengan. No tiene nada que ver con la salud de los trabajadores", acotó Sandoval.

Lo consideró como "una forma de disciplinar a los compañeros". Cuestionó también que ante una ausencia "se deba avisar a Medicina Laboral y al jefe inmediato. Es importante avisar en el área en la que uno trabaja para que se organicen, por ejemplo en las guarderías o en recolección, pero termina siendo todo muy burocrático".

Otro de los puntos que cuestionó el gremio tiene que ver con los turnos programados para consultas médicas, odontológicas y psicológicas. "Preferentemente los mismos se gestionarán fuera del horario del trabajo. En el caso de que esa situación no sea posible por motivos ajenos al empleado, el mismo deberá tramitar, en forma previa a la consulta, ante el Departamento de Medicina Laboral el permiso de salida", especifica la resolución.

"Todos sabemos cómo funcionan los sanatorios con el Ipross. No podemos burocatizar más aun el sistema. Si conseguimos un turno con nuestra obra social en horario laboral, solo deberíamos llevar el certificado acreditando la visita médica. Además, ¿qué pasa si te suspenden el turno?", planteó Sandoval.