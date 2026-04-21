Chapadmalal: el fin del modelo de turismo social, el Gobierno ordenó desalojar a trabajadores del complejo

Trabajadores del complejo de Chapadmalal recibieron un plazo de 10 días para abandonar las viviendas en las que residen hace más de 20 años. Foto archivo.

La situación de los trabajadores de la Unidad Turística Chapadmalal escaló en los últimos días tras la intimación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que abandonen las viviendas que ocupan dentro del predio. Según denunciaron, el plazo fijado es de diez días y alcanza a más de 30 familias que residen allí desde hace más de dos décadas.

Florencia Marco Ruiz, delegada de ATE, explicó que las viviendas no son ocupaciones informales sino parte de las condiciones laborales. “Recibimos un acta para que en 10 días dejemos las viviendas y nos tratan de intrusos. Quiero aclarar que no somos intrusos”, sostuvo en declaraciones radiales.

La dirigente remarcó que el acceso a esas casas está vinculado al empleo dentro del complejo estatal. “Nos las entregan como trabajadores, no como un favor”, indicó, y detalló que los salarios del sector oscilan entre los 500 mil y menos de un millón de pesos, lo que dificulta acceder a un alquiler en el mercado.

Desde el sector interpretan la medida como parte de un proceso más amplio. “Quieren concesionar la unidad turística y dejarnos en la calle”, advirtió Marco Ruiz. En ese sentido, cuestionó que la notificación haya sido emitida por la AABE. “No es nuestro empleador”, subrayó.

Ante el plazo establecido, los trabajadores iniciaron gestiones legales y administrativas. Según indicaron, ya presentaron notas formales ante Jefatura de Gabinete y el área de Turismo, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas oficiales.

Chapadmalal, es monumento histórico nacional.

El conflicto se da en el marco de las definiciones adoptadas por el Gobierno nacional respecto al futuro de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse. En abril del año pasado, se resolvió transferir estos complejos a la AABE con el objetivo de avanzar en su concesión o eventual venta.

Desde el Ejecutivo justificaron esa decisión en los costos de mantenimiento. De acuerdo a datos oficiales, los complejos generaban pérdidas superiores a los 10 millones de dólares anuales, cifra que se habría reducido a cerca de 1 millón en el último período.

En paralelo, la senadora provincial Fernanda Raverta presentó un proyecto para que la provincia de Buenos Aires recupere la titularidad y administración de Chapadmalal. “Lo que está en discusión es qué modelo de país queremos”, planteó.

Por otra parte, el bloque de concejales de la UCR y Nuevos Aires presentó un proyecto en el Concejo Deliberante marplatense para solicitar al Gobierno nacional que avance en la incorporación de usos del complejo vinculados a la educación superior pública.

Actualmente, se estima que son alrededor de 50 viviendas las involucradas en el conflicto. Mientras se esperan definiciones, los trabajadores anticiparon que no acatarán la intimación sin una orden judicial y advierten que la situación podría escalar en los próximos días.

Chapadmalal, emblema del turismo social en Argentina

La Unidad Turística Chapadmalal fue construida durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón con el objetivo de garantizar el acceso al turismo a sectores populares. Durante décadas, miles de familias trabajadoras y jubilados de todo el país pudieron vacacionar en la costa bonaerense gracias a este complejo estatal, integrado por nueve hoteles de tres plantas y 19 bungalows, luego incorporados a la residencia presidencial.

La obra estuvo a cargo de la Fundación Eva Perón y se emplaza sobre la Ruta Provincial 11, entre Mar del Plata y Miramar. En 2013, el predio fue declarado Monumento Histórico Nacional por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en reconocimiento a su valor histórico y su rol en la expansión del turismo social en el país.