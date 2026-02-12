50% menos de accidentes viales en Neuquén: las zonas con más faltas y las infracciones que se repiten

El municipio atribuye la baja de siniestros viales a las cámaras de fotomulta en Neuquén. Foto: archivo Matías Subat.

La ciudad de Neuquén registró un 50,5% menos de siniestros viales en el 2025 con respecto del 2024. El municipio atribuye este suceso a las cámaras de fotomulta instaladas en casi todas las esquinas con semáforos en la capital.

Según informes, las infracciones que más se repiten en la ciudad son la invasión de la senda peatonal, los giros indebidos a la izquierda y los cruces de semáforo en rojo.

El presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana, Marcelo Inaudi, contó a Diario RÍO NEGRO que se instalarán 75 cámaras de fotomulta más en la ciudad, alcanzando los 300 dispositivos para el control de las faltas de tránsito.

«Va a servir para ordenar por todos lados. No solo en la parte céntrica, que es donde se comenzó a instalar las cámaras, sino que ahora se va a extender a los barrios porque ahí también se han producido accidentes y se registran infracciones», afirmó Inaudi.

Explicó también que ingresan más de 125.000 vehículos por día a la capital neuquina y que eso influye en el registro de accidentes: «Es la ciudad con más habitantes y es la ciudad con mayor tránsito todos los días y no solo el tránsito propio, sino los que vienen de afuera».

Además, resaltó que «cuando se terminen las obras de acceso a la ciudad que se están haciendo, esto va a cambiar considerablemente». La Avenida Mosconi encabeza la lista de los trabajos viales más grandes del municipio.

¿Dónde se cometen más faltas en Neuquén y cuáles son las infracciones más repetidas?

La Secretaría de Modernización y la Subsecretaría de Tecnologías elaboraron distintos informes en base a datos proporcionados por la policía de la provincia. Uno de ellos indicó cúales son las faltas que se observan de manera reiterada:

En enero del 2026, la infracción que más se registró fue:

La invasión de la senda peatonal con 61,3%.

Siguiendo con los giros indebidos hacia la izquierda, 22,5%.

Y los cruces de semáforo en rojo, 16,3%. Esta última falta suele ser la razón principal de los siniestros viales.

A su vez, Inaudi detalló que la municipalidad tiene un mapa de calor de las zonas donde más incumplimientos ocurren y aclaró que «la parte más céntrica es donde mayor cantidad de infracciones se producen».

Cuánto cuestan las multas por las infracciones

El subsecretario de Tecnologías, Juan Pablo Castagna, explicó que los montos de las multas están detallados en el apartado «Monitoreo Vial Digital» de la página oficial de la municipalidad.

«Hay videos ilustrativos de las infracciones. También podés consultar por tu DNI o por tu patente si tenés infracciones y se explica cómo realizar los pagos voluntarios», afirmó.

Las multas para las tres infracciones más cometidas en enero de 2026 son:

Por invadir la senda peatonal, la multa puede variar entre $151.000 a $302.000. Si se realiza el pago voluntario, el monto es de $75.500

Por los giros indebidos la multa puede valer como mínimo $151.000 y máximo $453.000, aunque puede bajar a $75.000 si se abona voluntariamente.

Por cruzar en rojo un semáforo, la multa puede valer desde $302.000 hasta más de $2 millones. Pero con el pago voluntario, la suma se reduce a $151.000.

Inaudi destacó que la ciudad de Neuquén tiene un porcentaje elevado de pago voluntario de multas, un 66%, mientras que en otras provincias no supera el 20%.

«Cuando se realiza la multa, se le notifica al infractor. Y en la notificación va la fotografía del momento preciso en el que comete la infracción. No tiene ninguna argumentación para desplegar», remarcó.