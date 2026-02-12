Quién era la mujer que murió tras protagonizar un vuelco sobre la Ruta 43 de Neuquén

Las Ovejas está de luto ante la muerte de una vecina de la localidad que murió tras protagonizar un grave vuelco sobre la Ruta Provincial 43 de Neuquén. La mujer iba a bordo de su camioneta y era la única ocupante. En las últimas horas se reveló su identidad.

Identificaron a la mujer que murió en la Ruta 43

El trágico siniestro vial se registró el miércoles por la mañana en la zona conocida como La Laja, pero tomó mayor repercusión en las últimas horas cuando la Municipalidad de Las Ovejas compartió su identidad al enviar un mensaje de pesar.

Según lo informado, la mujer se llamaba Anabela Muñoz. Era oriunda de la localidad mencionada y tenía unos 38 años.

El Ejecutivo municipal con un posteo en su página oficial, expresó: «Lamentamos profundamente el fallecimiento de quien en vida fuera la vecina Anabela Muñoz. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor, con el mayor respeto y cariño. Que Dios le pueda dar eterno descanso».

Cómo fue el vuelco fatal en la Ruta 43 de Neuquén

Según la información brindada por el medio local Radio Viva FM Las Ovejas, el vehículo protagonista fue una camioneta Toyota, tipo pick-up, que era ocupada sólo por la víctima fatal.

El comisario inspector, Daniel Riba, detalló que la camioneta se salió de la vía tras sufrir un derrape que la conductora no logró controlar y, posteriormente, volcó hasta quedar depositada sobre la zona de seguridad. Durante los tumbos que dio la camioneta, la mujer salió despedida del habitáculo debido a que no usaba cinturón de seguridad.

La conductora fue asistida por el personal de salud que la trasladó de emergencia al hospital de Las Ovejas y luego, por su estado crítico, fue derivada a Chos Malal. Lamentablemente horas después se confirmó su muerte.