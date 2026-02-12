Piden precaución en la Ruta 60, el tramo entre Neuquén y Chile: advierten posibles cortes intermitentes este viernes

La Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén informó que el viernes 13 de febrero se realizarán trabajos en el tramo que está en obra de pavimentación en la Ruta Provincial 60, justo en entre el fin del pavimento y el límite con Chile.

En el comunicado publicado adelantaron que podría registrarse complicaciones en el tránsito por lo que solicitan circular con cuidado por la zona.

Piden precaución en la Ruta 60

Desde el Gobierno de Neuquén informaron que los trabajos programados forman parte de las intervenciones necesarias para avanzar con la obra. En este sentido solicitaron a los conductores, respetar la señalización y las indicaciones del personal de seguridad.

«Las tareas podrán ocasionar cortes intermitentes o interrupciones momentáneas del tránsito, afectando la normal circulación vehicular», advirtieron.

Asimismo explicaron que la pavimentación de la Ruta 60 se desarrolla desde el portal de acceso al parque nacional Lanín hasta el paso internacional Mamuil Malal, en un tramo de 12,24 kilómetros.

«La obra presenta actualmente un avance superior al 24 % y contempla, además del asfaltado, la ejecución de alcantarillas y demás obras de arte necesarias», detallaron y remarcaron: «Este proyecto que forma parte del programa de equilibrio y desarrollo territorial financiado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, permitirá que la provincia de Neuquén cuente con cuatro de sus ocho pasos internacionales totalmente pavimentados, fortaleciendo la conectividad turística y la integración con Chile».

Finalmente indicaron que para consultas, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al 2942 572138 (fin de semana y feriados de 8 a 12 horas).