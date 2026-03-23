Neuquén: convocaron al 24M en la ronda de las Madres neuquinas de Plaza de Mayo

Una gran cantidad de personas llevó a cabo la ronda de los jueves en las huellas de las Madres neuquinas de Plaza de Mayo (foto Emiliano Ortiz)

Las voces de las Madres neuquinas de Plaza de Mayo y otras luchadoras de la región se volvieron a escuchar por los parlantes en monumento a la Madre en Olascoaga y Vuelta de Obligado de Neuquén, durante la ronda de los terceros jueves, donde se habló cómo será el 24M.



La convocatoria a la marcha del 24 de marzo fue el abordaje principal del nutrido encuentro en las huellas de las Madres. Se marchó por el lapso de media hora y luego se compartieron las novedades, con armado de pañuelos para instalar el martes en las inmediaciones del monumento a San Martín.



La concentración será a las 19,30 en esta primera marcha del 24 de marzo que no estará encabezada por las Madres, tras su deceso en 2024 y 2025. Esto multiplicó iniciativas que se desarrollarán por la tarde para llevar pañuelos blancos en homenaje a las mujeres coraje, a 50 años el golpe cívico militar.

Por dónde irá la marcha



El recorrido por la avenida se extendió: la columna saldrá encabezada por los organismos de derechos humanos desde el monumento a San Martín, cruzará la avenida Mosconi hasta Richieri y regresará por avenida Argentina hasta Cabral, para terminar en el escenario del patio de la Escuela de Música.

El acto oficial por el día de la Memoria será a las 10,30 en Lastra y Chaco., convocado por la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia.

La vigilia del 23 y las 50 guitarras antes de la marcha del 24M

El 23 de marzo, desde las 20 a las 2 del 24, habrá una vigilia artística en el anfiteatro del Gato Negro, organizada por La Conrado Cultural, Teneas, la Asociación Neuquina de Artistas Plásticas de Neuquén (ANAP), la Asociacíon de Músicos Independientes (AMI), La mano en la sed (escritores), De Poetas y Trovadores y Artistas Independientes (AI).

El 24 de marzo, desde las 16, 50 guitarras y voces se reunirán en la Escuela de Música de la ciudad de Neuquén, para compartir “Los Dinosaurios (rock), Para cantar he nacido (chacarera) y Soy (candombe), en el patio de la escuela de arte.

En la explanada del monumento a San Martín, habrá un mega pañuelo blanco para intervenir por parte de quienes esperen el inicio de la marcha. La iniciativa corresponde a la subsecretaría de Derechos Humanos de la municipalidad que se sumó al lema «florecerán pañuelos» a 50 años del golpe.