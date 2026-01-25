Lanzaron un descuento en impuestos para comercios de Neuquén: cuáles son los requisitos y cómo solicitar el beneficio

La Municipalidad de Neuquén anunció un nuevo beneficio fiscal orientado a comerciantes locales. Desde el Ejecutivo dijeron que el objetivo es acompañar al sector. La medida estableció un descuento del 20% en la licencia comercial.

“Es un alivio fiscal para los comerciantes, industriales y empresarios de la ciudad neuquina, para el pulmón económico de la ciudad”, explicó el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, al detallar el alcance del incentivo y remarcar la centralidad que tiene el entramado productivo en el desarrollo económico de la capital.

Beneficios a comercios de Neuquén: cuáles son los requisitos

El beneficio mantuvo el criterio de solicitud expresa por parte de los interesados. Desde el Ejecutivo capitalino resaltaron que va en línea con otras herramientas de acompañamiento implementadas por el municipio. “Es un descuento para el comercio neuquino del 20% de la licencia comercial, pero lo van a tener que solicitar”, señaló Schpoliansky,

La política fiscal fue diseñada con requisitos específicos para garantizar que el incentivo alcance exclusivamente a comercios radicados en la ciudad. El funcionario precisó que se exigirá una antigüedad mínima de dos años, además de que el domicilio fiscal, el domicilio de la explotación comercial y el domicilio legal estén radicados en la ciudad de Neuquén. “Con eso evitamos darle a alguien foráneo”, indicó.

El nuevo descuento se sumó a otras medidas ya vigentes como la habilitación comercial gratuita por un año y el beneficio de ocho meses de patente gratuita para vehículos 0 km adquiridos en concesionarias de Neuquén, que forman parte de una estrategia integral para sostener la actividad económica y el empleo local.

La iniciativa fue consensuada con la Asociación de Comercio, Industria y Producción del Neuquén y Afines (Acipan), destacó Schpoliansky, al subrayar el trabajo conjunto entre el municipio y el sector privado para definir políticas que respondan a las necesidades reales del entramado comercial y productivo de la ciudad.

Otros beneficios fiscales vigentes para comercios y empresas de Neuquén

Además de duplicar el descuento para Comercios Neuquinos del 10% al 20% durante el ejercicio 2026, el esquema impositivo municipal mantiene otros beneficios fiscales orientados a acompañar la actividad económica y el empleo local.

Entre ellos, se sostiene una bonificación general del 10% para aquellos comercios y empresas que cuenten con al menos el 70% de su personal afectado al ejido de la ciudad de Neuquén.

A su vez, continúa vigente un descuento del 20% para las actividades vinculadas a la venta de combustible y concesionarias.

El régimen también contempla un descuento del 5% para empresas radicadas en el Parque Industrial de Neuquén y, como novedad, se incorporó este año un 5% de descuento adicional para empresas que cuenten con flotas de más de 40 vehículos.

En materia de empleo, se mantiene el descuento general por personal ocupado, fijado en $6.000, que se cuadruplica para la incorporación de personas con discapacidad, personas transgénero o mujeres sostén de familia.

En los casos en que el personal sea incorporado durante el ejercicio 2026, el beneficio se incrementa en un 50%, alcanzando los $9.000.

Cómo solicitar el descuento y cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

El descuento de impuestos a comercios neuquinos se tramitará a través del botón Descuento Comercio Neuquino, en la plataforma Muni Express, desde donde los contribuyentes pueden iniciar la solicitud de calificación como comercio neuquino.

A través de este canal digital, los interesados deberán presentar la documentación requerida para que el municipio verifique si cumplen con las condiciones establecidas.

En el caso de las personas humanas, se deberá adjuntar la constancia de inscripción de ARCA. Para las personas jurídicas, será necesario presentar la constancia de inscripción de ARCA junto con el contrato o estatuto social correspondiente.

La presentación de la solicitud no implica la aplicación automática del descuento, ya que el otorgamiento del beneficio está sujeto al cumplimiento de los requisitos previstos en la Ordenanza Tarifaria N° 15065.

Entre las condiciones exigidas, se establece que los solicitantes deben haber cumplimentado la presentación de la Declaración Jurada Anual de todos los períodos no prescriptos y presentar la Declaración Jurada Anual 2026 en tiempo y forma, con fecha límite hasta el 31/05/2026.

Asimismo, se especifica que los comercios deben contar con dos años de antigüedad en el domicilio fiscal, el domicilio legal y el asiento principal de los negocios en la ciudad de Neuquén, de manera conjunta.

Desde el municipio aclararon que no se trata de dos años de antigüedad de la licencia comercial desde su habilitación, sino de la permanencia efectiva de esos domicilios en la ciudad.

En caso de corresponder, el beneficio se reflejará de manera automática en la liquidación del segundo semestre de 2026, una vez verificado el cumplimiento de todas las condiciones exigidas.

Desde la Municipalidad de Neuquén destacaron que este nuevo incentivo se inscribe en una política fiscal focalizada, que busca acompañar a quienes invierten, generan empleo y sostienen la actividad económica en la ciudad.