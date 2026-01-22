Neuquén cumple un sueño de 20 años: la urbanización del sector La Familia entra en su etapa final

La ciudad de Neuquén avanza en la integración urbana del sector La Familia, ubicado en el barrio Belgrano, con una obra de infraestructura que ya presenta un 70% de avance. La intervención busca saldar una deuda histórica de más de dos décadas con los vecinos de la zona, garantizando el acceso a servicios esenciales y mejorando la habitabilidad estructural del sector.

Según el cronograma de la Municipalidad de Neuquén, para fines de marzo las redes de cloacas, agua y gas estarán plenamente operativas. En tanto, para finales de abril, se prevé que el barrio cuente con el asfalto finalizado y las obras pluviales complementarias terminadas.

Marco Zapata, presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), recordó que el proyecto surgió tras un convenio firmado a mediados del año pasado con el Estado provincial. “El objetivo era ejecutar desde el municipio las redes faltantes: agua, cloaca, gas y luego el cordón cuneta”, explicó el funcionario.

Avances en las redes y conexiones domiciliarias en Neuquén

La obra, que comenzó en agosto, ya muestra resultados concretos. Zapata detalló que se ha finalizado el 100% de las redes de agua y cloacas. En cuanto al gas, la red troncal está terminada y solo restan diez conexiones domiciliarias. Actualmente, se aguarda la autorización de la empresa Camuzzi para realizar el empalme definitivo sobre la calle Saturnino Torres.

“Entendemos que a fines de marzo van a estar las tres redes en funcionamiento. Los vecinos ya contaban con energía eléctrica, por lo que ahora tendrán el esquema de servicios completo”, señaló el titular del IMUH. En simultáneo, las cuadrillas municipales trabajan en la construcción del cordón cuneta y en la preparación de la traza urbana.

Uno de los puntos clave de la intervención es la solución a los históricos problemas de anegamientos. El intendente Mariano Gaido decidió ampliar el presupuesto original para incluir el asfalto y un sistema de drenaje que permita conducir el agua de lluvia hacia el exterior del barrio.

Durante las tareas, surgieron complicaciones imprevistas relacionadas con la falta de espacio en los lotes. “Con las últimas lluvias detectamos pozos ciegos que estaban sobre la vía pública porque los vecinos no tenían lugar en sus patios. Estamos trabajando en el sellado de estos pozos antes de conectar las cloacas y pavimentar”, precisó Zapata.

Regularización y ordenamiento territorial para La Familia

Una vez finalizada la etapa de infraestructura, el proceso entrará en una fase administrativa. Al ser tierras de titularidad provincial, se avanzará en la adjudicación en venta de los lotes. “Como cualquier otro vecino de la ciudad, los habitantes de este sector serán incorporados al sistema tributario y pagarán por sus lotes, pero era necesario dotarlos primero de la infraestructura básica”, sostuvo el funcionario.

Finalmente, la intervención incluirá un ordenamiento de la movilidad urbana. Debido a que el sector cuenta con calles angostas, se diseñarán sentidos de circulación específicos y se instalarán cordones cuneta rebatidos. También se trabajará junto a la Secretaría de Movilidad en la nomenclatura y señalización de las calles, completando así la integración definitiva de La Familia a la trama formal de la capital neuquina.