Asfalto nuevo en Neuquén: en la semana aniversario, la avenida Combate de San Lorenzo ya luce renovada

La avenida Combate de San Lorenzo de Neuquén ya muestra un nuevo rostro con la repavimentación total, que fue finalizada como parte del plan “Orgullo Neuquino”. Se trata de 20 cuadras renovadas entre San Martín y Abraham, en una obra clave para una de las vías más transitadas de la capital provincial y que se presentó en la semana aniversario de la ciudad.

La obra más esperada en una de las avenidas troncales de Neuquén

La subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, encabezó la inauguración de la obra y destacó la importancia de esta intervención en una vía de 20 cuadras, desde San Martín hasta Abraham. “Esa es una avenida muy transitada y que necesitaba volver a tener vida útil”, afirmó.

La repavimentación es parte de un plan integral que ya alcanzó 200 cuadras. La funcionaria aseguró que este trabajo de mantenimiento se sostendrá de manera permanente para ir cubriendo las calles que cumplan su ciclo de vida útil.

La avenida Combate de San Lorenzo luce totalmente repavimentada tras meses de obras.

Las tareas también llegaron a barrios y calles estratégicas como Bahía Blanca, Entre Ríos, Moritán, Rivadavia e Ilia. Según adelantaron, el próximo paso será intervenir la avenida San Martín en el tramo que conecta Crouzeilles con el aeropuerto.

Una inversión millonaria que cambia el mapa vial de la ciudad

El plan contempla además la sustitución de adoquines por concreto asfáltico en calles como Matheu, Las Gaviotas y Pilar. El objetivo es garantizar una superficie uniforme y resistente al tránsito diario.

Bruno explicó que “lo que se hizo fue un fresado previo, se colocó una malla y sobre esa una carpeta de concreto asfáltico”. Este procedimiento asegura mayor durabilidad y mejor resistencia frente al uso constante.

La funcionaria detalló también los fondos invertidos: “estamos hablando de una inversión en esta etapa de más de 1.200 millones de pesos, completa, son 2.000 millones de pesos todo de fondos neuquinos”.

Vecinos celebraron la repavimentación como una mejora en su vida cotidiana

El presidente de la comisión vecinal del barrio Progreso, Marcelo Pailacura, sostuvo que la obra “mejora la calidad de vida y la prevención” y que los pozos «no se van a ver más». «Mejora la calidad de vida a todos los vecinos en común”, destacó.

En la misma línea, el vicepresidente de la comisión vecinal del barrio Cumelén, Jorge Galar, remarcó: “todo lo que sea progreso bienvenido sea, es importante por la prevención y por la seguridad del barrio».