Más financiamiento para empresas y pymes: el Gobierno anunció nuevas líneas de crédito en Neuquén

El gobierno de Neuquén presentó este miércoles nuevas líneas de créditos para empresas, pymes y productores de la provincia y la región. La medida, instrumentada por medio del Banco Provincia del Neuquén (BPN) ofrecerá tasas de interés más bajas y condiciones diferenciales respecto al resto del mercado.

El acto de presentación contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, el ministro de Economía, Guillermo Koenig, y su par de Seguridad, Matías Nicolini, junto a referentes empresariales de la región y autoridades de la entidad bancaria, en cuya sede de Neuquén capital se organizó el evento.

«El banco tiene que ser una herramienta para los privados«, dijo al tomar la palabra el mandatario provincial.

Figueroa valoró las líneas de crédito propuestas porque «van en el camino correcto», aunque aclaró que le gustaría que la institución «se modernizara todavía más» en su vínculo con el sector privado. Por eso, instó a las empresas a que envíen «sugerencias» y propuestas, que tal vez se puedan aplicar en un futuro.

«No todos dependen del petróleo y el gas»

Los créditos alcanzarán a empresas, pymes y productores, tanto de Neuquén como de algunas zonas de Río Negro, con el objetivo de prestar recursos bajo condiciones menos exigentes que las que existen en el mercado de capitales.

Figueroa pidió «modernizar aún más» el BPN. Foto: Florencia Salto.

Luego del acto, Koenig explicó que las tasas variarían «entre el 28% y el 36%», por debajo de lo que se puede obtener en otros bancos, remarcó. Sostuvo que es una «oportunidad» para conseguir fondos destinados a capital de trabajo o inversión, enfrentando una tasa más accesible.

Respecto a los montos, dijo que estos variarían de acuerdo a la actividad de la empresa y las necesidades que plantee, además de la calificación crediticia que se verifique al momento de recibir la solicitud de financiamiento.

Al ser consultado por los requisitos, precisó que se necesitará ser cliente del banco, tener reciprocidad con el mismo, utilizar sus productos y pagar la nómina de sueldos en el BPN, más allá de los pasos administrativos que se piden en cualquier operación de este tipo.

Sostuvo que las medidas de esta clase son necesarias en un contexto en el que la microeconomía «va teniendo dificultades» y determinados sectores «necesitan de una asistencia» por parte del Estado. «El gobernador nos pidió que buscáramos alguna línea acorde a las pymes«, reconoció.

A pesar de la clara influencia de Vaca Muerta, el ministro aseguró que «no todos dependen de la industria oil and gas». «Todos sabemos que el sector de microeconomía está pasando por una situación difícil», completó.

Los créditos anunciados, sector por sector

Los créditos, se explicó en un comunicado oficial, fueron categorizados por sector. Se trata de las líneas Impulso Turismo, Impulso Comercio e Impulso Vaca Muerta, que ofrecerán una Tasa Nominal Anual (TNA) promedio del 32% y, en algunos casos, plazos de hasta 60 meses.

También se lanzó la Factura de Crédito Electrónica, pensada para las proveedoras de las grandes petroleras de la región, la línea de Eficiencia Energética, los Convenios Estratégicos para compra de maquinaria, la línea Agrícola Ganadera y la línea Frutícola.

Esta última herramienta facilita inversiones en bienes de capital con plazos de hasta 72 meses y montos que alcanzan los 1.000 millones de pesos por cliente, «consolidando el respaldo al entramado frutícola regional», se destacó.