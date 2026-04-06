Demoras en la entrega del nuevo DNI y pasaportes en Neuquén: la explicación de ATE sobre los motivos

La entrega de un documento expres puede tardar hasta 30 días, mientras que los regulares se retrasan hasta 50 días. Foto: archivo.

Representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Neuquén realizaron una denuncia pública para alertar sobre significativos retrasos en el plazo de emisión y distribución de los pasaportes y los DNI.

Desde el gremio detallaron cómo funcionaba antes la distribución de los documentos y cómo es el circuito de entrega vigente.

Lucas Figueroa, representante gremial de ATE, contó a Diario RÍO NEGRO que «hay una seria demora en la emisión de los documentos, y también en la logística«.

Explicó que la entrega de un pasaporte y DNI expres puede tardar hasta 30 días, mientras que los documentos regulares se retrasan hasta 50 días.

Según la página oficial del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el trámite expres se recibe dentro de las 96 horas hábiles y el regular entre los 30 días hábiles.

Entrega de los DNI en Neuquén: antes y ahora

Figueroa aclaró cómo se distribuían los documentos a través de la Dirección Provincial del Registro Civil: «antes lo que intentó hacer la dirección provincial era retirarlos en el Correo Argentino, clasificarlos en la dirección y entregarlos a las oficinas«.

Este procedimiento era confuso porque «el ciudadano se encontraba en el seguimiento que su DNI ya estaba retirado, así que se iba al correo y del correo volvía a la oficina y en la oficina nosotros nos dábamos cuenta que estaba en la dirección«.

Ante esa situación delegados del gremio solicitaron a la dirección provincial un cronograma con información precisa sobre la entrega de los documentos, pero no obtuvieron respuesta.

A partir de ello, el procedimiento de entrega cambió: ahora la entrega es al domicilio declarado, ya no se puede retirar en la sede central del Correo Argentino.

Y en el caso de no encontrar al titular el día de la entrega, se vence el plazo y el documento es devuelto directamente a Buenos Aires para que reingrese al sistema y pueda ser enviado de nuevo al domicilio declarado.

Desde ATE aseguraron que a través de la denuncia pública buscan avisar a la ciudadanía de los extensos plazos de entrega de los documentos, especialmente a quienes deban viajar para que realicen los trámites con anticipación.

Diario RÍO NEGRO consultó a funcionarios del Registro Civil sobre esta situación pero, al momento de publicación de la nota, no se había obtenido respuesta.