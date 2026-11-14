CALF cerró su balance en positivo y proyecta 90 viviendas modulares con una máquina traída de China

Severini presentó los hechos destacados del ejercicio. Entre ellos, la contratación de 60 MW de potencia y la instalación de 4.568 medidores inteligentes. (Foto: gentileza)

La cooperativa CALF, que distribuye la electricidad en la ciudad de Neuquén, cerró su último ejercicio económico con un resultado positivo que le permitió absorber las pérdidas acumuladas de años anteriores. Lo informó su presidente, Marcelo Severini, en la asamblea ordinaria de delegados que se hizo este sábado en el Salón Socios Fundadores. Los 99 representantes distritales aprobaron por unanimidad el balance y ratificaron su conducción.

El ejercicio terminó el 30 de junio de 2026. Según Severini, el resultado permitió “sanear el patrimonio neto de la cooperativa” y mejora su solvencia y su acceso al financiamiento. Aun así, advirtió que el manejo de los recursos “continuará exigiendo prudencia para sostener las inversiones y la calidad del servicio”.

Viviendas modulares y la vuelta de Calf Hogar

Severini dijo que está llegando a Neuquén la máquina que la cooperativa compró en China para construir viviendas modulares. Según contó, “ya se trabaja en un proyecto de 90 viviendas” con esa metodología, que definió como “más económica, más rápida y con la potencialidad de ser renovable”.

Los delegados aprobaron por unanimidad la memoria y el balance del ejercicio 2025-2026.

También anunció que se retomará el proyecto Calf Hogar. Además, repasó los nuevos servicios en los que avanza la cooperativa: conectividad, infraestructura, energías renovables y medios de pago.

Más demanda eléctrica y un mensaje sobre la autonomía

En su discurso, Severini habló del crecimiento sostenido de la demanda de energía en la ciudad. Sostuvo que CALF puede responder a esa demanda gracias a las inversiones en infraestructura y tecnología.

Cerró con una definición política bajo el lema “Defender lo propio, construir lo que viene”: “La autonomía y la independencia no son simples consignas, sino que constituyen uno de los principios fundamentales del cooperativismo, y son la garantía de que esta casa pertenece a cada uno de sus asociados y a nadie más”.

Cómo quedó el Consejo de Administración

En el primer llamado, a las 9, estuvieron presentes 96 delegados titulares. En el segundo se sumaron suplentes hasta completar los 99. Después de la asamblea se reunió el Consejo de Administración, que quedó integrado así: