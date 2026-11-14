El contratiempo que sufrió Banfield a horas de enfrentar a Boca por la Copa Argentina: «No fue saludable»

Boca y Banfield se medirán este sábado, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza para definir al segundo finalista de la Copa Argentina, con Platense a la espera de conocer a su rival. Sin embargo, a horas del cruce clave ante el Xeneize, el plantel del Taladro sufrió un inesperado contratiempo: un paro «a la japonesa» que demoró su vuelo e hizo que lleguen a Mendoza a la 1 de la mañana.

Es una lástima porque vas a jugar con un rival al que no tenés que darle ninguna ventaja. Con este paro terminamos llegando a la 1 de la mañana. Nos acostamos a las 2. No era la idea. Excedió la culpabilidad de cualquier parte, pero no fue saludable…«, explicó Pedro Troglio, entrenador de Banfield, en diálogo con Olé.

La situación se dio a raíz de un paro a la japonesa por parte de los trabajadores de Aeroparque y Ezeiza. No se trata de dejar de hacer sus tareas, sino de realizarlas con una dedicación exhaustiva, algo que terminó generando demoras. Todo, en el marco de un reclamo por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil.

De todas maneras, la ilusión es lo último que se pierde y, a pesar del contratiempo, Troglio rescató el apoyo de la gente en su arribo a Mendoza: «Hay muchos chicos jóvenes y yo no recuerdo que nos hayan recibido así sobre todo teniendo en cuenta el día a día del campeonato. Fue bárbaro».

Así, con pocas horas de sueño pero la ilusión intacta, el Taladro va por la épica ante Boca y un once que asoma como prácticamente definido: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrían Balboa y Federico Medina.