Elecciones 2027 en Neuquén: Comunidad presentó sus candidatos para febrero

La senadora Julieta Corroza encabezó la presentación de los postulantes de Comunidad junto al gobernador Rolando Figueroa.

A tres meses de las elecciones del 14 de febrero de 2027, Comunidad comenzó a dar a conocer los nombres con los que competirá en distintas localidades de la provincia. La nómina del partido del gobernador Rolando Figueroa incluye a intendentes que buscarán renovar sus mandatos y a dirigentes que competirán por primera vez por la conducción de distintos gobiernos locales de la provincia.

El anuncio se produjo después de que el Gobierno provincial fijara la fecha de los comicios y mientras las fuerzas políticas avanzan con la definición de sus listas.

La presentación permite conocer una parte importante de las candidaturas de Comunidad, aunque los postulantes todavía deberán cumplir con el proceso de oficialización ante la Justicia Electoral.

Comunidad no presentó candidatos para Neuquén capital, Cutral Co ni Centenario. En estas tres ciudades, el escenario electoral se desarrolla por fuera de las postulaciones anunciadas por el partido del goberandor, con espacios políticos que avanzan en sus propias definiciones de cara a 2027.

Hasta ahora, los candidatos de Comunidad

Junín de los Andes: Luis Madueño.

Chos Malal: Nicolás Albarracín.

Senillosa: Lucas Páez.

Plaza Huincul: Claudio Larraza.

Las Lajas: Pablo Cortez.

Aluminé: Diego Victoria.

Andacollo: Daniela Bossio.

Zapala: Diego Koopmann.

Buta Ranquil: Banina Lincheo.

San Patricio del Chañar: Silvana Cerda.

Añelo: Fernando Banderet.

Loncopué: Marina Martínez.

San Martín de los Andes: Max Knüll.

Mariano Moreno: Yanina Huilipán.

Picún Leufú: Perla Díaz.

Piedra del Águila: Micaela Benítez.

El Chocón: Pablo Di Fonzo.

Villa Pehuenia: Arturo de Gregorio.

Vista Alegre: Gloria Balderrama.

Las Ovejas: Enrique Candia.

Bajada del Agrio: Ricardo Esparza.

Barrancas: Leo Figueroa.

Caviahue: Oscar Mansegosa.

El Cholar: Néstor Fuentes.

Huinganco: Luis Sepúlveda.

El Huecú: Diego Puentes.

Taquimilán: Juan Carlos Montesinos.

Tricao Malal: Martín González.

Chorriaca: Marcelo Kilapi.

Las Coloradas: Lucrecio Varela.

Los Miches: Víctor Ortega.

Aguada San Roque: Andrea Campo.

Covunco: Matías Castillo.

Octavio Pico: Silvia Suárez.

Coyuco: Ángel Gabriel Villar.

Los Chihuidos: Gabriel Rojas

El Sauce: Lucy Leiva.

Los Guañacos: Alejandra Vázquez.

Los Catutos: Damián Pereyra.

Ramón Castro: Nicolás Sifuentes.

Manzano Amargo: Chicho Aravena.

Nahueve: Florentino Poblete

Paso Aguerre: Marcelo Pino.

Quili Malal: David Altamirano.

Villa del Curi Leuvu: Pablo Castillo

Santo Tomás: Víctor López

Sauzal Bonito: Luciana Zúñiga

Varvarco: Ulises Herrera

Villa del Puente Picún: José Freire

Traful: Roxana Chávez

Villa Meliquina: Mariela Colla

Cuándo deberán oficializarse las candidaturas

La convocatoria electoral quedó establecida mediante el decreto 1860/2026, que fijó los comicios para el domingo 14 de febrero de 2027. Ese día se renovarán autoridades provinciales y de los gobiernos locales comprendidos en la convocatoria.

El cronograma establece que el 4 de diciembre vencerá el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas electorales, mientras que el 11 de diciembre será la fecha límite para presentar las listas de candidatos ante la Justicia Electoral.

Aunque Comunidad ya hizo públicos los nombres de sus representantes, las postulaciones todavía tiene que atravesar el procedimiento de oficialización correspondiente.

La presentación constituye una de las primeras definiciones del partido de Figueroa para la próxima elección. La integración definitiva de las listas quedará fijada después de que se cumplan los plazos y requisitos previstos por la normativa electoral.